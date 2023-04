Tohle je Passat pro dobu elektrickou. Volkswagen ukázal model ID.7 s dojezdem 700 km

Nový Passat nebo také rival Tesly Model 3. Takovými přívlastky je častován Volkswagen ID.7, elektrický liftback, který by měl podle výrobce ujet až 700 kilometrů na jedno nabití. A skutečně minimálně Passat s karoserií sedan by novinka měla alespoň částečně zastoupit – devátá generace oblíbeného modelu střední třídy totiž přijede jen jako kombi.

To Volkswagen ID.7 by měl dostat obě karosářské varianty, jakkoliv ta praktičtější se oproti liftbacku o něco málo zdrží. Novinka se každopádně chlubí téměř pět metrů dlouhou karoserií s 2,97metrovým rozvorem náprav, která i kvůli svažující se střeše dosahuje součinitele odporu vzduchu na úrovni 0,23. To samozřejmě výrazně prodlužuje dojezd, německá automobilka tak může deklarovat na jedno nabití až 700 kilometrů.

Jedná se zatím o předběžný údaj, navíc pouze ve verzi s 86kWh využitelnou kapacitou baterie, přesto jde o hodnotu, která mezi mainstreamovými elektromobily není úplně běžná. Třeba Hyundai Ioniq 6 se pohybuje maximálně na 614 kilometrech, Tesla Model 3 pak na 602 kilometrech.

Ačkoliv i ID.7 samozřejmě stojí na platformě MEB, dostala jako první elektromobil koncernu VW novou generaci pohonu. To mimo jiné znamená i nový elektromotor s výkonem 210 kilowattů. Ano, ID.7 je zadokolkou, a to i ve verzi s menší baterkou o využitelné kapacitě 77 kWh, která sníží dojezd na stále velkorysých 615 kilometrů. Menší baterku, známou třeba i z Enyaqu iV, je možné dobíjet nevyšším výkonem 170 kilowattů, to nový větší akumulátor slibuje až 200 kilowattů. Chystá se mimochodem i verze GTX se dvěma elektromotory a pohonem všech kol.

Design interiéru může leckomu vzdáleně připomenout Tesly. To především kvůli volně stojící centrální dotykové obrazovce s úhlopříčkou 15 palců. Podobně jako třeba v Golfu a dalších moderních VW ale nechybí ani dotyková lišta, mimo jiné pro úpravu teploty v kabině.

Na rozdíl od amerického rivala je pak před řidičem i malý displej místo klasických budíků, další informace umí poskytnout také průhledová obrazovka s rozšířenou realitou. Ta je známá i z jiných elektrických Volkswagenů ID. Za zmínku také stojí adaptivní klimatizace sedadel, která umí nabídnout vedle odvětrávání a vyhřívání také vysoušení.

Vnější design pak příliš nepřekvapí. Provedení přední části například výrazně odkazuje na ID.3 nebo ID.4. O svažující se střeše již byla řeč, vzadu jsou pak diodová světla vizuálně propojená světelnou lištou přes celou šířku vozu. Zajímavým prvkem je panoramatická střecha se sklem, které má nastavitelnou úroveň propustnosti.

Výroba ID.7 pro evropský trh začne v Emdenu ještě v letošním roce, přičemž půjde o jeden ze tří nových elektromobilů VW pro rok 2023. Dalšími jsou již představená omlazená ID.3 a také ID. Buzz s prodlouženým rozvorem. Jak už automobilka zmiňovala dříve, do roku 2026 představí celkem deset nových elektromobilů, o sedm let později už jiné nové auto v Evropě se znakem VW ani koupit nepůjde.