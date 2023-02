Tesla v dalších problémech. Její autonomní řízení může v Americe ohrožovat dopravu

Systému "plně autonomního řízení" automobilky Tesla se už podruhé v tomto týdnu dostává negativní publicity. Nejprve jeho funkčnost zpochybňoval reklamní spot, vysílaný během ostře sledovaného nedělního Super Bowlu, teď navíc musí skoro 363 tisíc aut v Americe projít aktualizací softwaru. Mohlo by se totiž stát, že Tesla udělá přesně to, na co upozorňovalo zmíněné video: ohrozí dopravu.

Nejprve krátké vysvětlení: systém Full-Self Driving, tedy "plně autonomní řízení", o nějž v tomto případě jde, byl až do listopadu loňského roku nabízen jen vybraným zákazníkům, kteří se stali takzvanými beta testovači tohoto řešení.

Pak však automobilka Elona Muska vydala upgrade, takže testovacím jezdcem se nyní může v Americe stát kdokoliv. Stačí zaplatit jednorázově 15 tisíc dolarů - asi 332 tisíc korun -, případně si balíček, který doplňuje standardní soubor asistentů Autopilot, předplatit.

Celý software nicméně stále funguje jen v testovacím režimu, jinak by nebyl legální. Navíc, na což upozorňuje na svých stránkách i sama Tesla, navzdory označení auto nikdy nemůže jet samo, musí být stále pod aktivním dohledem řidiče. Na rozdíl od řešení mnoha jiných výrobců ale umí Tesly jezdit samostatně (vedle dálnice) i v městském provozu - zvládne číst značky, zastavovat na semaforech, brzdit nebo akcelerovat podle jiných aut v daném jízdním pruhu.

A přesně systém samočinné jízdy ve městě může být u některých modelů kamenem úrazu. V upozornění na svolávací akci, které vydal americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (zkráceně NHTSA), se píše celkem o 362 758 automobilech. Spadají do toho Modely S a X z modelových roků 2016 až 2023, Model 3 modelového roku 2017 až 2023 a Model Y modelového roku 2020 až 2023. Nejde o všechny vyrobené kusy, ale jen některé z nich. Je to logické, ne všechny totiž byly příslušným softwarem vybavené.

Podle NHTSA by mohl systém způsobit nebezpečné chování auta na křižovatce. "Například by mohlo projet křižovatku rovně, i když je v odbočovacím pruhu, vjet do křižovatky označené značkou 'stop', aniž by zcela zastavilo, nebo vjet do křižovatky ve chvíli, kdy svítí žlutá a řidič má být připraven zastavit," konstatuje úřad. Objevit by se mohl také problém s řidičem nastaveným rychlostním limitem, který by auto mohlo třeba úplně ignorovat.

Řešením je update softwaru na dálku, který Tesla zdarma provede v nejbližších týdnech, píše oborový magazín Automotive News. Do 15. dubna by měla všechny dotčené majitele vozidel kontaktovat dopisem a o svolávací akci je informovat.

NHTSA o možných problémech informovala Teslu už koncem ledna. Po několika rozhovorech sice automobilka závěry úřadu neuznala, nicméně sama vyhlásila dobrovolnou svolávací akci, píše se v dokumentu, který byl k celému problému vydán.

Mimochodem spojení "svolávací akce" se stalo tak trochu trnem v oku majiteli Tesly Elonu Muskovi. Ten na Twitteru odpověděl v jedné z konverzací, že pojem "svolávací akce" pro update softwaru je "anachronismus a zkrátka naprosto mimo".

Tesla každopádně doposud identifikovala osmnáct podnětů v rámci poskytované záruky, které by mohly souviset s aktuální svolávací akcí. Obdržet je měla mezi 8. květnem 2019 a 12. zářím 2022. Žádný z nich ale údajně nevedl k nehodě, případně dokonce usmrcení člověka.

Není to však první případ, kdy NHTSA prošetřuje Teslu. Nadále třeba probíhá vyšetřování souboru asistenčních systémů Autopilot po sérií několika nehod, které vedly k více než dvanácti zraněním a jednomu úmrtí. Odděleně také úřad vyšetřuje stovky stížností, které přišly na samovolnou aktivaci nouzového brzdění.