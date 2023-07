Škodovácké skútry mají nového českého majitele. Budou jezdit v Praze i Brně

Sdílené zelené elektrické skútry pod značkou BeRider, které provozovala společnost Škoda Auto DigiLab, přestaly jezdit v Praze letos v květnu. Velkou flotilu pořídila česká firma, která je bude provozovat pod značkou Antees.

Česká firma Antees bude v Praze a Brně od první poloviny července provozovat elektrické sdílené skútry. V obou městech bude mít nejprve sto strojů. Firma odkoupila několik set skútrů BeRider, jejichž provoz ukončila společnost Škoda Auto DigiLab ke konci května letošního roku.

Nově založená společnost Antees chce během prázdnin navýšit počet skútrů v Praze na 200. Firma se chce zaměřit na kurýry rozvážkových firem a na logistické firmy. "Jsme hluboce přesvědčeni, že sdílená mobilita má obzvláště ve větších městech svůj smysl," uvedl spolumajitel firmy Jan Kanta. Zakladatelé firmy vedli od roku 2020 českou pobočku blinkee.city, která nabízí elektrické sdílené skútry v několika evropských zemích.

Podle spolumajitele Vojtěcha Kanty je cílem firmy cenově konkurovat osobnímu vlastnictví. "Cílíme tedy na to, aby se kurýr dostal s cenou za pronájem elektrického skútru na náklady za palivo ve vlastním voze," dodal s tím, že kurýři mají v ceně pronájmu i pojištění a mohou si skútr dobíjet zdarma ve všech veřejných dobíjecích stanicích.

Kromě firemních zákazníků ale bude stále nabízet elektroskútry veřejnosti, a to skrze aplikaci, která fungovala se skútry BeRider. Cena za jednu minutu bude šest korun. Nabízet chce firma i dlouhodobý osobní pronájem.

Tmavě modré skútry Antees se od prvního srpna objeví také v Rumunsku, a to ve spolupráci s místní firmou ve formě franšízy. Česká společnost pak chce do konce roku expandovat na Slovensko a do Polska.

V Praze a Brně fungovaly do konce letošního května sdílené elektrické skútry BeRider. "Pro zajištění dalšího provozu se nám nepodařilo najít vhodného partnera," vysvětlila v květnu firma Škoda Auto DigiLab, která skútry provozovala, rozhodnutí ukončit činnost. V Praze i Brně fungují mimo skútry také sdílené elektrokoloběžky, elektrokola či elektroauta.