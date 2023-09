Sedan žije. Citroën s písmenkem X okouzlí spotřebou a komfortem, s cenou jak kdy

Kdo chce kompaktní tříprostorové auto se vznětovým motorem, má v současnosti jen dvě možnosti. Buď vezme za vděk prémiovými značkami z Německa, nebo se s důvěrou obrátí na Francouze.

Přijít s karoserií sedan v době, když je model už nějaký pátek na trhu a všichni jej mají za hatchback, je vizuálně ošemetné. Své by o tom mohla vyprávět třeba soudkovitá Fabia. Nebo dlouho před ní Renault 5, který se na některých trzích prodával pod číslem 7 a třeba ve Španělsku byl velmi úspěšný.

Jižní Evropa na malé a kompaktní sedany nedá dodnes dopustit, i když Citroën C4 X není jejich typickým zástupcem. Jeho tříprostorová karoserie vychází z crossoveru a splývavá záď připomíná spíš liftback. Kdo si ještě vzpomene na satelitní přístrojovou desku Citroënů ze 70. let, ví, že francouzská značka nemá s podobnými experimenty problém.

Zavazadlový prostor je tedy ve verzi X od interiéru striktně oddělen, ale i tady jdou sedadla sklopit a prostor kufru tím podstatně prodloužit. Samostatným otvorem za loketní opěrkou lze také prostrčit třeba lyže.

Oproti hatchbacku je však přístup do zavazadelníku praktický o poznání méně, nic nad rámec většího cestovního kufru se tudy dovnitř neprotlačí. Zato jeho objem narostl o nezanedbatelných 130 litrů na celkových 510. A to užitnou hodnotu tříprostorové varianty zase staví do nového světla.

Prostor pro cestující je řešen v duchu dobrých citroënovských tradic, sedadla jsou pohodlná a mají měkké čalounění. Svým charakterem dobře doplňují podvozek, který používá speciální tlumiče s hydraulickými dorazy. Automobilka se jimi snaží přiblížit plavné jízdě historických Citroënů s hydropneumatickým pérováním, což se jí do jisté míry skutečně daří.

S drobnými nedostatky silnice tak C4 posádku vůbec neobtěžuje - ve své třídě patří C4 nepochybně k autům s nadprůměrným komfortem pružení. Jsou ale situace, kdy by mu slušel utaženější podvozek, typicky v zatáčkách, kdy má záď tendenci k přetáčivosti. Kratší hatchback je v serpentinách podle našich zkušeností déle neutrální.

Citroën C4 X 1.5 BlueHDi EAT8 Motor: přeplňovaný čtyřválec, 1499 cm3

Výkon: 96 kW / 131 k při 3750 ot./min

Točivý moment: 300 Nm při 1750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 206 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,5 s

Kombinovaná spotřeba: 4,8 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 510 l

Cena: od 619 900 Kč

K velmi dobrému odhlučnění interiéru a bezchybnému sladění naftové patnáctistovky s osmistupňovým planetovým automatem ale připomínky mít nelze. Čtyřválec s nenápadnou zvukovou kulisou sice není žádný velký silák, ale jeho kultivovaný projev a především asketický přístup ke konzumaci nafty musí potěšit každého.

Během týdenního testu spotřeba nepřekročila pětilitrovou hranici, při troše snahy se lze dostat ke 4,5 litrům. S padesátilitrovou nádrží tedy auto ujede přes 1000 kilometrů. Ani při cestě na dovolenou tedy nevyžaduje pravidelné zastávky "na kávu a WC", oblíbenou kratochvíli elektromobilistů.

Ačkoliv třeba ledabyle upevněné čalounění v zavazadlovém prostoru ukazuje na levné řešení některých detailů, ty podstatné věci dělá C4 X překvapivě velmi dobře. A navíc za dobrou cenu, s přihlédnutím k rozsáhlé základní výbavě.