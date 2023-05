Kompaktní elektromobil skoro za hubičku. Přetáhne MG4 Čechy k autům na baterky?

Čínské MG, pohrobek někdejší britské automobilky, doposud v Česku sázelo na SUV se spalovacím, případně plug-in hybridním pohonem. Teď přichází se svým prvním elektromobilem, kompaktním hatchbackem 4. A podobně jako u SUV i v případě rivala VW ID.3 sází MG na atraktivně nízkou cenovku, která podsekává i elektroauta o třídu níže.

Kompaktní MG4 je sice prvním elektromobilem značky v Česku, nikoliv však za hranicemi. Tam mají bateriový pohon i malé SUV ZS nebo kompaktní kombi 5. Druhý jmenovaný rival Octavie do Česka mimochodem zamíří během několika týdnů, jeho ceny ale zatím zůstávají tajemstvím.

Při pohledu na cenovou politiku nového MG4 se ale dá odhadovat, že by i elektrické kombi mohlo vsadit na minimálně zajímavou vstupní částku. 4287 milimetrů dlouhý pětidveřový kompaktní hatchback, přímý konkurent aut jako VW ID.3 nebo Renault Mégane E-Tech, totiž startuje na částce 779 960 korun. Jmenovaní dva rivalové se přitom pod milionovou hranici nedostanou, ostatně to vidíte i v tabulce níže v textu.

Levnější než MG4 jsou v Česku v základu dokonce jen dva elektromobily: Dacia Spring a Fiat 500e, které ale oba spadají do segmentu aut do města, navíc mají vzhledem k použití menší baterku a kratší dojezd.

Čínský hatchback má v základu baterii s využitelnou kapacitou 50,8 kWh, která stačí k dojezdu 350 kilometrů na jedno nabití. Kromě toho má vstupní verze elektromotor s výkonem 125 kilowattů a točivým momentem 250 Newtonmetrů. Nabíjet lze menší baterku maximálně 117 kilowatty.

Větší akumulátor, který má jiné chemické složení (kombinace niklu, manganu a kobaltu, menší baterka je lithium-železo-fosfátová, obě vyrábí firma CATL), disponuje využitelnou kapacitou 61,7 kWh, která stačí k dojezdu 450 kilometrů. Obě dojezdové hodnoty platí podle evropského cyklu WLTP. S větší baterkou se zvýšil i výkon na 150 kilowattů, dobíjet ji je možné nejvýše 135 kilowatty. MG také uvádí, že za 16 minut je na rychlonabíječce k dispozici 222 kilometrů.

Srovnání základního MG4 s vybranou konkurencí

Model Výkon Baterie/dojezd Základní cena MG4 125 kW 50,8 kWh/357 km 779 960 Kč Citroën ë-C4 100 kW 45 kWh/350 km 884 900 Kč Nissan Leaf 110 kW 39 kWh/285 km 859 000 Kč Opel Mokka-e 100 kW 45 kWh/338 km 939 990 Kč Peugeot e-2008 100 kW 45 kWh/341 km 910 000 Kč

S větším akumulátorem roste také cena a výbava. Protože má MG pevně dané výbavové stupně, základní Emotion se nabízí jen s menší a vyšší Elegance zase jen s větší baterkou. Cena za delší dojezd a lepší výbavu je 884 960 korun, tedy o 105 tisíc korun více než u základního modelu.

Značka chystá i vrcholnou verzi Luxury s dojezdem lehce sníženým na 435 kilometrů, podobně jako třeba i atraktivní oranžová barva z propagačních fotek se ale u dealerů objeví později. Sluší se dodat, že obě nabízené verze jsou zadokolky, v přípravě by ale měl být i příchod modelu se dvěma elektromotory, to znamená s pohonem všech kol.

Srovnání MG4 s prodlouženým dojezdem s vybranou konkurencí

Model Výkon Baterie/dojezd Základní cena MG4 150 kW 61,7 kWh/450 km 884 960 Kč Kia Niro EV 150 kW 64,8 kWh/460 km 1 294 980 Kč Nissan Leaf 160 kW 59 kWh/385 km 1 070 000 Kč Renault Mégane E-Tech 160 kW 60 kWh/450 km 1 205 000 Kč Volkswagen ID.3 150 kW 58 kWh/426 km 1 110 900 Kč

Výbava bude zahrnovat třeba sedmipalcové digitální budíky v kombinaci s 10,25palcovou centrální dotykovou obrazovkou. Chybět nebudou ani asistenční systémy v čele s nouzovým brzděním s detekcí chodců a cyklistů nejen směrem vpředu, ale i při couvání, dále adaptivní tempomat nebo asistent jízdy v koloně. Naopak úplně chybí klasické startovací tlačítko. Ve chvíli, kdy senzory rozpoznají, že řidič sedí na sedadle, zapne si bezpečnostní pás a následně sešlápne brzdový pedál, pak se auto nastartuje.

Zřejmě jen pro nejvyšší výbavu zůstane vyhrazená funkce V2L známá i z modelů Hyundai a Kia: to znamená možnost využívat energii z baterie pro napájení domácích spotřebičů. Televize, grilu nebo třeba rychlovarné konvice. MG4 zvládne napájet spotřebiče s maximálním příkonem 2,2 kilowattu.

Kromě zajímavé cenovky bude MG sázet také na velikost a vnitřní prostor. Rozvor náprav 2705 milimetrů je delší než třeba u Renaultu Mégane E-Tech, VW ID.3 jej ale ještě o několik desítek milimetrů překonává. Kufr čínského elektromobilu pojme 363 až 1177 litrů zavazadel, což je zhruba srovnatelná hodnota jako u konkurenčních modelů. Frunk, tedy zavazadelník pod přední kapotou, MG4 nemá, třebaže sedí na platformě určené výhradně elektromobilům.

První vozy se k zákazníkům dostanou na přelomu května a června, tedy zhruba za dva týdny. V Česku i na Slovensku by MG rádo prodávalo ročně kolem stovky elektrických hatchbacků. Vábničkou by mohla být i záruka na sedm let nebo 150 tisíc ujetých kilometrů.