Od ledna to nebude. Elektromobily v Praze zatím o parkování zdarma nepřijdou

Zhruba půl roku avizuje pražský magistrát konec volného parkování bateriových aut. Původně se počítalo s tím, že tato výhoda skončí s koncem tohoto roku. Je však téměř jisté, že majitelé lokálně bezemisních vozů dostanou ještě pár měsíců k dobru.

Pražské námluvy s elektromobily po několika letech pomalu končí, volně parkovat je nechtějí nechat jednotlivé městské části ani magistrát. Jejich společný argument zní logicky, zabírají místa úplně stejně jako vozy se spalovacími motory.

Město navíc tímto zvýhodněním jedné skupiny aut přichází o nemalé peníze. Radní pro dopravu v Praze 1 Vojtěch Ryvola (ANO) vyčíslil cenu měsíčního parkování v centru hlavního města na 43 200 korun.

Ještě nedávno to přitom vypadalo, že bezplatné období skončí co nevidět. "Zpoplatnění parkování vzniká od 1. ledna 2024 automaticky, neboť Radou hlavního města Prahy byla odhlasována výjimka pouze do 31. prosince 2023. A novou nebo pokračování staré nikdo neschválil," uvedl ještě minulý týden pro Aktuálně.cz Ryvola.

Nyní to však vypadá, že rada právě na pokračování takové výjimky pracuje. "Město v roce 2020 rozhodlo, že podpora elektromobility formou parkování zdarma je limitována koncem roku 2023 s tím, že se na konci roku 2023 rozhodne, zda a jakou jinou podporu bude případně město poskytovat. Tato jednání se nyní uskutečňují a ukončení podpory musí nejprve schválit městská rada. Už teď je ale téměř jisté, že to bude postupnými kroky v příštím roce," uvedl na dotaz redakce Aktuálně.cz tiskový mluvčí magistrátu Jan Hofman.

Jeho slova potvrdil v Hospodářských novinách i předseda magistrátní komise pro parkování a silniční dopravu Martin Duška: "Do konce roku 2023 by měl být spuštěn proces, který by měl být dokončen v říjnu 2024. Pro majitele elektromobilů by měla platit stejná pravidla jako pro vlastníky vozů se spalovacím motorem." Pokud to rada schválí, placené parkování elektromobilů by se mělo spustit od 1. října 2024.

Jasno zatím není v tom, zda nějaké zvýhodnění pro elektromobily zůstane v platnosti i nadále. "Do budoucna je u vybraných parkovacích oprávnění úvaha o třech cenovkách odděleně pro čisté bateriové vozy, hybridy do 50 gramů CO2 na kilometr a vozy, co splňují Euro 6. Konkrétní nastavení cen však bude záviset na výsledku koaličního jednání," uvedl v Hospodářských novinách náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Zástupci automobilek však už s předstihem bijí na poplach. Očekávají totiž, že slabá poptávka po elektromobilech v Česku dále výrazně klesne. Většina zákazníků těchto aut totiž pochází z Prahy a Středočeského kraje.

O tom, že pražské parkování je v tuzemsku hlavní motivací pro nákup elektromobilu, je přesvědčen například ředitel značek Toyota a Lexus v České republice Martin Peleška. "Ti lidé, kteří si kvůli tomu elektromobil pořídili třeba před půl rokem, budou totálně vytočení, že musí platit, a možná budou podávat žaloby na jednotlivé automobilky nebo na magistrát. Už jsme to jednou zažili s hybridy," řekl Peleška na byznysové snídani k Foru elektromobilita, pořádané vydavatelstvím Economia a společností Leef Technologies začátkem listopadu.

Také Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika, se domnívá, že tento krok magistrátu rozvoji elektromobility v Česku nepomůže. "Pro část zákazníků volné parkování určitě motivem k nákupu elektroauta je. Na druhou stranu, našimi zákazníky jsou převážně velké firmy, které mají ještě jinou motivaci. Takže se necháme překvapit," uzavírá Jan Hurt.