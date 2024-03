Nechtějte ho potkat u semaforu. MG4 díky 435 koním ujede všemu, slabina se ale najde

Pokud jde o zrychlení, těžko hledá sobě rovného. Stovku dá za 3,8 vteřiny a na dalším semaforu je dřív, než se ostatní stačí rozjet. Přitom stojí pod milion i s parádním lakem.

Jedno už automobilce s britskou historií a novými čínskými vlastníky nikdo nevezme: svůj elektromobil MG4 přivezla do Česka v době, kdy tu kompaktní hatchbacky stály majlant a ona za ten svůj chtěla o čtvrtinu méně.

Teď se situace opakuje s ultra silnou verzí XPower. Ne že by neměla žádnou konkurenci, ale ta chce za své stroje podstatně více peněz. Platí to třeba i o zajímavě naceněném městském SUV Volvu EX30, které v základu vyjde na 869 tisíc korun. Pokud však zájemce sáhne po srovnatelně výkonné verzi se dvěma motory, rázem se jeho cena přehoupne přes 1,2 milionu. A obvyklý cenový odstup MG je znovu na světě.

Jestli něco elektromobily zvládají velmi dobře, pak je to bezprecedentní navyšování výkonu. Pokud ještě poměrně nedávno platilo 100 koní v kompaktním benzinovém hatchbacku za velmi slušnou motorizaci, pak více než čtyřnásobek si před pár lety sotvakdo uměl vůbec představit.

Motoristická současnost je tedy bez nadsázky fascinující érou, kdy dochází k pozoruhodnému mísení žánrů: Na pohled vcelku nevzrušivý hatchback je ve sprintu na stovku papírově rychlejší než Porsche 911 Carrera. A vzhledem k tomu, že díky pohonu na všechna čtyři kola nemá MG4 XPower sebemenší problém s trakcí, bude to tak s největší pravděpodobností i v praxi.

Protože jen krátký pohled stačí, aby člověk pochopil, co je tohle auto vlastně zač. V jednu chvíli stojí na startovní čáře, aby už za pár okamžiků bylo o stovky metrů dál, přesně jako ve filmech o vzdálené budoucnosti, kde futuristická auta zrychlují s pomocí počítačové animace.

České zastoupení MG totiž usoudilo, že pro novinářskou premiéru takto silného auta bude nejlepším prostředím testovací dráha mosteckého okruhu. Čehož patrně zalitovalo už ve chvíli, kdy se vzduchem nesl zápach spálených pneumatik a rozžhavených kotoučů. Protože rozjet tohle auto na maximum a pak dupnout na brzdu se prostě musí vyzkoušet hned několikrát, zvlášť, když pár okamžiků předtím technický expert Robin Babický mluvil o vysoké tuhosti speciálních brzdičů Continental.

Vlastně je toho mnohem víc, čím se verze XPower liší od té běžné. Za zmínku stojí hliníková ramena přední nápravy (standardně jsou ocelová) nebo speciální tlumiče pro minimalizaci náklonu karoserie v zatáčce. Ale také tužší řízení s přesnější odezvou, 18" disky v designu pro maximální odvětrávání brzd a sportovní pneumatiky Bridgestone Turanza.

Využili jsme příležitosti a namísto trápení auta na testovací dráze míříme na veřejné silnice, pro které je elektrické MG stavěné především. A hned první metry na hrbolaté místní komunikaci ukazují, že v běžném provozu nebude silou obdařený hatchback svému majiteli na obtíž, neboť podvozek je v rámci možností pozoruhodně komfortní.

Je to jak v počítačové hře, když se auto s nízkým těžištěm rozjede po kruhovém objezdu, aby pak s nepředstíranou lehkostí změnilo směr na výjezdu. Ale i v úzkých serpentinách je s ním radost jezdit, protože jde primárně o zadokolku, u které se přední motor a s ním i kola aktivují jen tehdy, když to vyžaduje situace. Takové řešení zvolila automobilka mimo jiné kvůli snížení spotřeby.

MG4 XPower Motor: 2x elektro vzadu a vpředu

Systémový výkon: 320 kW / 435 k

Systémový točivý moment: 600 Nm

Baterie: Li-Ion, 59,5 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,8 s

Kombinovaná spotřeba: 18,7 kWh/100 km

Dojezd (WLTP): 385 km

Objem zavazadlového prostoru: 350 - 1177 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 1728 kg / 533 kg

Cena: 999 900 Kč

Kdo si pořídí exemplář z úvodní série, dostane bez příplatku matný zelený lak Racing Green. Stejný, jaké mělo i experimentální kapkovité MG EX 181, se kterým Stirling Moss v roce 1957 uháněl po dně vyschlého solného jezera rychlostí 395 km/h.

Důraz na tradici značky je u českého zastoupení MG chvályhodný, ještě by nebylo od věci seznámit s ní i současné čínské majitele. Pokud by dnes MG fungovalo pod britskou vlajkou, patrně by z motorů ukapával olej, ale nemělo by tak neosobní interiér sestavený převážně z šedých plastů.

Kdo ale hledá obyčejné auto s neobyčejnými vlastnostmi, je u MG4 XPower na správné adrese. Pocitově se od běžných verzí MG4 moc neliší. Jen je mnohem, mnohem rychlejší.