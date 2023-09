Nejrychlejší nabíječka ve střední Evropě je u Humpolce. Má časem obsloužit i kamiony

U Humpolce nyní elektromobilisté během nabíjení aut ztratí jen pár minut. Společnost E.ON spustila ve své síti nejrychlejší dobíječku elektromobilů v České republice a zároveň i ve střední Evropě. Má výkon 400 kW. Výhledově se počítá s tím, že by tu vznikla také plocha s nabíjecím stojanem pro elektrické nákladní vozy.

Auto by se tu mělo dobít z 10 na 80 procent kapacity baterie za 18 minut. Nabíjecí stanice ve Vystrkově u Humpolce prošla modernizací a nyní tu je možné využít nabíjecí stojan s kapacitou 400 kW.

Zdejší nabíjecí hub je populární, hojně tu zastavují řidiči, kteří jedou po D1 do Brna nebo opačným směrem. Stanice od energetické společnosti E.ON tu funguje od roku 2016.

Hub tvoří ještě další tři nabíječky s vysokými výkony a možnost využít rychlé dobíjení může až šest aut najednou. Všechny stojany byly vyměněny a použila se nová, výkonnější technologie. Celkový instalovaný výkon po modernizaci je 1050 kW.

Nyní jde o nejrychlejší nabíječku v Česku, potažmo v celé střední Evropě. Na krátkou dobu si toto prvenství držela nabíječka společnosti ČEZ. Ta letos v dubnu otevřela ultrarychlou nabíječku před obchodním centrem Olympia v Mladé Boleslavi. Tamní stojan poskytuje výkon 360 kW. To je přesně o 10 kW více než nabíječky sítě Ionity.

"Pro plynulý přechod na elektromobilitu je třeba vytvořit prostředí, které bude pro uživatele elektromobilů komfortní. K tomu patří nejen zahušťování veřejné dobíjecí infrastruktury dalšími místy, ale také zvyšování kapacity dobíjecích stanic tak, aby řidiči trávili na cestách co nejméně času dobíjením," říká k zprovoznění nabíječky Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.

Na stanici o výkonu 400 kW jde odběr elektřiny uhradit přes platební terminál, případně lze platit skrze mobilní telefon a chytré hodinky. Na všech dobíjecích stanicích lze dále využít možnost platby přes QR kód. Nabíječka je otevřená roamingovým platformám. Přístup k ní tedy mají jak všichni registrovaní uživatelé hlavních poskytovatelů dobíjení v Česku, nabíjet mohou bezproblémově i zákazníci z ciziny.

Energetická společnost navíc oznámila, že v této lokalitě se do budoucna počítá i s nabíjením pro kamiony. "Na Vystrkově s modernizací nekončíme. V nadcházejících letech zde chceme kapacity ještě rozšířit o dobíjení pro čtyři kamiony a až deset osobních automobilů," upozorňuje Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure, která má v rámci skupiny výstavbu a provoz dobíjecích stanic na starosti.

Klíma sdělil ČTK, že kvůli plánovanému rozšíření stanice firma přikupuje vedlejší pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních. "Instalovaný výkon, který teď máme na této lokalitě, přesahuje jednu megawattu. Sousední hub pro kamiony bude mít výkon přes pět megawatt," uvedl Klíma.

Veřejné rychlonabíjecí stanice pro kamiony zatím v Česku nejsou v provozu. Elektrických nákladních vozů na trhu moc není, jednak proto, že jsou drahé, jednak pro ně neexistuje nabíjecí infrastruktura. Bateriové kamiony si tak pořizují firmy, které je pak nabíjejí na nabíječkách ve svých soukromých areálech.

Energetické společnosti dlouhodobě poukazují na to, že by byly ochotné investovat i do budování takových stanic i pro nákladní dopravu, ale Ředitelství silnic a dálnic musí takové lokality vytipovat a zpřístupnit pro výstavbu nabíječek.