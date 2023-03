Cupra, hoši, guten Tag! Born s velkou baterkou dojede dál, ale uveze méně

Více koní a více energie nabízí nová verze elektrické Cupry Born s přídomkem e-Boost. Španělé jí dali do vínku hodně zábavy, zároveň zbavili řidiče úzkosti z krátkého dojezdu. Něco za něco ale platí i tady.

Značka Cupra oslavila v únoru teprve páté narozeniny, a tak se možná hodí připomenout, že v roce 2018 vznikla oddělením od mateřského Seatu. Je to aktuálně ona, kdo v koncernu Volkswagen drží prapor emocí, zatímco nabídka značky Seat od té doby jejich dávku viditelně zmírnila.

Čistě elektrický Born sdílí platformu i techniku s Volkswagenem ID.3, na některé věci však dokáže mít vlastní názor. Třeba struktura infotainmentu je v Bornu přehlednější než v ID.3, jakkoliv právě ovládání palubních systémů nepatří u obou aut k věcem, kvůli kterým by si je člověk běžel koupit.

Jiné však rozhodně stojí za povšimnutí, třeba ta, že Born je svou stavbou kompaktním hatchbackem. Ve světě elektroaut plném crossoverů a SUV jde o relativně vzácný úkaz, který s sebou přináší i jednu nezpochybnitelnou výhodu: relativně nízkou polohu sedadel nad silnicí, díky které si lze řízení opravdu užít. Když k tomu nedostává na frak ani vnitřní prostor určený posádce a za pátými dveřmi najdeme zavazadelník hodný týdenního nákupu, pak se nelze zbavit dojmu, že o tomhle autě někdo přemýšlel.

Některé věci jdou snáz, když motor sedí nad zadní nápravou a pohání zadní kola. V řízení je rázem více citu, auto může mít skvělý rejd a do zatáček najíždí s nepředstíranou ochotou. Tohle všechno sedí i na elektrický Born, takže nápad připojit k 204 koním dalších 27 a učinit suverénní auto ještě o krapítek suverénnějším, není vůbec od věci.

Jestliže řidič na volantu zvolí jízdní režim Cupra nebo Performance, promění se až dosud zdánlivě klidný stroj v rozběsněný hot hatch, který s nedočkavou horlivostí reaguje i na drobné nuance v poloze akceleračního pedálu. Při sešlápnutí prudce zrychlí, zatímco jeho uvolnění přinese výrazné zpomalení. Rekuperace elektromobilu tak řidiči umožňuje jezdit v serpentinách závodní technikou, aniž by se přitom musel učit brzdit levou nohou.

Takřka mistrovským způsobem dokáže Born maskovat skutečnost, že prázdný váží přes devatenáct metráků. Nájezdy na zpomalovací prahy mu sice radost nedělají, ale běžné nerovnosti silnice dokáže i s dvacetipalcovými příplatkovými ráfky pohltit obdivuhodně.

Nově volitelně dodávaná baterie s využitelnou kapacitou 77 kWh však zvýšila pohotovostní hmotnost vozu o 150 kilogramů, což se částečně odrazilo i na té užitečné: Born s větší baterií naloží skromných 389 kilogramů včetně řidiče.

To je patrně i důvod, proč je tato verze standardně nabízena jako čtyřmístná, i když na přání lze mít bez příplatku i sedadel pět. V plném obsazení pěti pasažéry už by se však auto mohlo dostat blízko hranice přípustné hmotnosti, a to dokonce i bez zavazadel. Některým zájemcům o Cupru tak možná bude vyhovovat verze s 58kWh baterií, do které lze naložit o metrák víc.

Cenový rozdíl 100 tisíc korun však není natolik výrazný, aby peníze byly argumentem pro verzi s menším úložištěm. Rozdíl 19 kWh totiž znamená také o 100 kilometrů kratší dojezd: spotřeba Cupry se v týdenním testu ustálila na 19,1 kWh/100 km.

Podle údajů automobilky zvládne verze s větší baterií ujet přes 500 kilometrů na jedno nabití. To se v našem případě úplně nepotvrdilo, ale naměřených 400 není vůbec špatný výsledek. Zvlášť při teplotách kolem nuly a sportovním stylu jízdy, o který si Cupra Born říká.

Cupra Born e-Boost 77 Motor: synchronní s permanentními magnety uložený vzadu

Výkon: 170 kW / 231 k

Točivý moment: 310 Nm

Baterie: Li-Ion, 77 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,0 s

Kombinovaná spotřeba: 15,8 kWh/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 385 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 1911 kg / 389 kg

Cena: od 1 449 900 Kč

Když se k tomu přidá schopnost auta znovu naplnit prázdnou baterku za nějakých 40 minut, pak je skoro jisté, že máme co do činění s univerzálním hrdinou, který i nudnému cestování dokáže vtisknout punc dobře prožitého dne. Svou čest sice nedává zrovna lacino, kdo by však dnes něco takového čekal.