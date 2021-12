Akcionáři Monety řeší spojení s Air Bank. Aktivisté je přesvědčují, ať hlasují proti

Řádná valná hromada Moneta Money Bank bude v pondělí znovu rozhodovat o spojení se skupinou Air Bank a navýšení kapitálu banky. Moneta a skupina PPF v listopadu oznámily, že se dohodly na novém modelu financování spojení banky a bankovní části PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky). Vedení banky se však obává, že jednání naruší ekologičtí aktivisté.

PPF v lednu 2021 učinila dobrovolnou veřejnou nabídku, jejímž prostřednictvím v Monetě získala 29,94 procenta vlastnického podílu. Následně se letos v červnu uskutečnila valná hromada, které se zúčastnilo 73,21 procenta akcionářů. Na valné hromadě pro akvizici Monety ale hlasovalo 61,9 procenta akcionářů, pro zvýšení kapitálu 61,7 procenta. Pro schválení bylo nicméně nutno získat 75 procent hlasů.

Nově mohou akcionáři upsat akcie za kurz 82 korun (jednu novou za každé dvě, které vlastní) a prodat je PPF za 90 korun. Tato částka bude rovněž představovat minimum v rámci povinné nabídky na převzetí. Zvýšení vlastního kapitálu vyžaduje podporu alespoň dvou třetin přítomných akcionářů.

Největším akcionářem Monety je s 29,94 procenta akcií skupina PPF. Změna struktury po transakci bude záležet na tom, kolik akcionářů přijme návrh na získání dalších akcií.

Spojením může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.

Protesty ekologických aktivistů

Více než pětiprocentní podíl drží v bance Moneta od letoška také miliardář Pavel Tykač. Vzhledem k rozdrobenosti akcionářské struktury Monety je to považováno za vysoký podíl. Tykač je podle aktuálního žebříčku devátým nejbohatším českým nebo slovenským byznysmenem s majetkem za 37 miliard korun a je známý hlavně svým působením v energetice. Vedle toho aktivně investuje i do akcií veřejně obchodovaných společností.

Na pondělní valné hromadě se rozhodne o tom, jestli se @MONETAMoney stane sponzorem klimatické krize. Nedovolme to! #zacistoumonetu pic.twitter.com/3UKlEUbgYU — Zastavme špinavé prachy (@SpinavePrachy) December 15, 2021

Aktivity Tykače v energetice patří do skupiny Sev.en Energy. Ta v Česku zahrnuje těžební podniky a dále společnosti Elektrárna Chvaletice, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín, Coal Services a Sev.en Commodities. Na počátku letošního roku k nim přibyla největší uhelná elektrárna v Česku, Počerady. Tykač investoval také ve Spojených státech, kde loni koupil těžební podnik Blackhawk Mining.

Právě tyto aktivity uhlobarona Tykače v Monetě ale vadí některým ekologickým aktivistům, kteří před valnou hromadou Monety naplánovali protestní akci. Banka již minulý týden vydala prohlášení, ve kterém žádá ekologické organizace, aby od plánů narušit jednání upustily.

"Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že zástupci ekologických organizací, sdružených v on-line platformě Zastavme špinavé prachy, plánují narušit jednání pondělní valné hromady. Moneta by je proto touto cestou ráda požádala, aby tak nečinili. Banka je přesvědčena, že pro takovouto aktivitu neexistuje žádný důvod: Moneta je příkladem zodpovědné finanční instituce ve vztahu k podpoře udržitelnosti i aktivit pro ochranu životního prostředí," uvádí banka ve svém prohlášení s tím, že chce s aktivisty diskutovat.

Ekologickým aktivistům na on-line platformě Zastavme špinavé prachy vadí zejména to, že "banky a pojišťovny dávají peníze fosilním firmám provozujícím uhelné a plynové elektrárny, které ničí naše zdraví i klima na planetě". Tykač také podle nich prohlásil, že chce z Monety banku "podporující tradiční český průmysl", za čímž aktivisté vidí zejména uhlí.

Akcionáře se nakonec v pondělí snažila od hlasování pro spojení odradit asi desítka aktivistů z této iniciativy. Spojení se skupinou PPF a případně Tykačem by bylo pro Monetu i životní prostředí devastující, řekl novinářům mluvčí iniciativy Petr Doubravský.

"Moneta patří podle hodnocení Greenpeace k těm lepším, co se týče udržitelnosti. Nicméně máme obavu, co nastane, až nad Monetou získá podstatně větší vliv PPF a případně uhlobaron Pavel Tykač. PPF již v minulosti asistovala například EPH v koupi hnědouhelných dolů a elektráren v německé Lužici. Firma Severní energetická Pavla Tykače je jednou z největších uhelných korporací v ČR a sám se netají plány udělat z Monety banku, která bude podporovat tradiční český průmysl, což v jeho podání znamená jednoznačně uhlí," uvedl další mluvčí iniciativy Radek Kubala.