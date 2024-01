Šlo o hraniční případ, řekl soud ke znásilnění otčímem. Není to deviant, hájí verdikt

Pražský dopravní podnik vypíše miliardový tendr na vozy pro metro C a D

Pražský dopravní podnik vypíše zakázku za 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C a nákup vlaků pro linky C a D. Tendr zahrnuje nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav…

Přečíst zprávu