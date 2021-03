S ibalginy to nepřehánějte. Farmaceut radí, na co si dát pozor při léčbě covidu doma

Češi se vždycky upínají k lékům, které jsou zrovna moderní. Obliba takových přípravků je ale iracionální a založená jen na mediálním humbuku. Volně dostupný lék na covid-19, který by si pacient vzal a hned se vyléčil, zatím neexistuje. Lidé dokonce berou preventivně léky proti horečce. To nikomu neprospívá - naopak to může celé řadě lidí uškodit, uvádí pro Aktuálně.cz farmaceut Stanislav Havlíček.

5:56 Život v pandemii - farmaceut Stanislav Havlíček o lécích proti covidu-19 | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa