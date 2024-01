Policisté měli vraha na mušce, pak se na ochozu zastřelil. U sebe měl dopis

Zásah policie proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byl rychlý a profesionální, uvedli kontroloři Policejního prezidia po šetření akce. Sledujte živě tiskovou konferenci Policie ČR k vyhodnocení postupu při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

"Úřad vnitřní kontroly nezjistil pochybení. Postup policistů byl v souladu s předpisy. Zásah policie zhodnotil jako rychlý a profesionální," uvedl Michal Tikovský, ředitel Útvaru vnitřní kontroly Policejního prezidia.

"I přesto lze do budoucna v podobných situacích doporučit vhodnější krizovou komunikaci s dotčenými orgány, v tomto případě s vedením fakulty. O skutečnosti, že je po střelci pátráno, nebylo výslovně informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci fakulty, s nimiž policisté hovořili," doplnil ředitel úřadu.

Přímý přenos sledujte i na Facebooku Policie ČR:

Úřad vnitřní kontroly se podle Tikovského zaměřil na čtyři oblasti - úkony policie předcházející střelbě, postup policistů po oznámení o střelbě do úmrtí střelce, postup policistů po úmrtí střelce a postup na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu.

Policie se na podobné situace dlouhodobě připravuje, doplnil policejní prezident Martin Vondrášek. A to zhruba od roku 2015, kdy došlo ke střelbě v Uherském Brodu.

"Motiv je stále v rámci prověřování," uvedl Vojtěch Motyka, náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování. Policie ale vyloučila vztahový motiv u vraždy muže a dítěte v Klánovicích, kterou mladík spáchal šest dní před střelbou na Filozofické fakultě.

Motyka potvrdil nalezení dopisu v Hostouni i u pachatele, obsah nekomentoval. Stále se prověřuje také otázka, zda byl muž psychiatrickým pacientem. Zbraně měl střelec legálně, nakoupil je v roce 2023. Policisté pracují s verzí, že si na ně pořídil půjčku.

Inspekce při šetření vycházela ze všech dostupných materiálů včetně například komunikace z vysílaček. Policisté k celé věci provedli desítky výslechů a vyhodnotili stovky kamerových záznamů.

Policisté zaznamenali 165 skutků souvisejících se střelbou, nejčastěji schvalování trestného činu nebo šíření poplašné zprávy. V 93 případech zahájila úkony trestního řízení, ve 12 případech už jsou ukončeny. Nikdo neskončil ve vazbě, čtyři pachatele policie předala k psychiatrickému vyšetření.

Náměstek policejního prezidia Tomáš Kubík také oznámil vznik pracovní skupiny Střelec, která se bude snažit do budoucna zajistit efektivní vyšetřování podobných případů.

Ředitel pražských policistů Petr Matějček poděkoval pracovníkům fakulty a také studentům za příkladný postup při střelbě i po ní. Při střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha zemřelo 21. prosince 14 studentů a pedagogů školy. Pachatel, který sám na fakultě studoval, spáchal při policejním zásahu sebevraždu. Motyka dodal, že osm zraněných je stále v nemocnici.

Na střelce chtěli střílet z hotelu. Pak se vzdal a spáchal sebevraždu

Podle Tikovského policisté zvolili adekvátní prostředky k vypátrání muže. V danou chvíli podle něj nemohli vědět, že by střelec mohl mířit do budovy fakulty na náměstí Jana Palacha, nebo že by se chystal zabíjet. Počítali s tím, že chce spáchat sebevraždu. Policisté ale uvedli do pohotovosti zásahovou jednotku s tím, že má být připravená v centru města.

O tom, že je pachatel na cestě z Hostouně do Prahy a hodlá si vzít život, dostali policisté informaci už kolem poledne, tedy tři hodiny před samotnou střelbou. O 25 minut později nalezla policie v jeho domě mrtvého otce a vyhlásila pátrání po podezřelém. Verzi, že jej zavraždil jeho syn, potvrdili policisté až po čtvrté hodině, do té doby dům prohledával pyrotechnik kvůli nástražnému výbušnému nařízení ve sklepě.

Kolem druhé hodiny přikročila policie k evakuaci budovy Filozofické fakulty v Celetné ulici, kde měl mít pachatel přednášku. O půl hodiny později zde skončila, pachatele nenašla.

Mezitím ještě hlídka navštívila budovu na náměstí Jana Palacha, místo ale opustila. Neměla žádné indicie, že by tam měl mladík začít vraždit. První hlídka vstoupila do budovy fakulty, druhá podnikla prohlídku budovy. Nejprve se s fotografií pachatele zeptala vrátného, jestli muže nezná. Jiný muž je nasměroval na studijní oddělení. Policisté poté prověřili přízemí a chodby v prvním patře. Tam se policisté dozvěděli, že má hodinu v ulici Celetná, řekl k tomu Tikovský.

Tikovský doplnil, že policisté nejprve neměli informace z mobilního telefonu, kde by se mohl střelec nacházet. Jeho mobil byl neaktivní. Najít jeho lokaci se povedlo až v 14:48 v okolí ulice Pařížská. Poté tam byli vysláni policisté.

Krátce před třetí hodinou dostává policie hlášení, že se na místě střílí. První hlídky zde byly za čtyři minuty. V době vstupu policistů ale nešly slyšet výstřely a bylo tak těžké střelce najít, uvedl Tikovský. Ve třetím patře je pak nasměřoval jeden ze studentů o patro výše.

V momentě, kdy policisté doráží na místo, kde střelec vraždil, se rozdělují na dva týmy. Jeden z nich se začal starat o raněné, druhý se vydal za střelcem. Již věděl, že je střelec na ochoze a snažil se najít cestu, jak se k němu dostat.

I v momentě, kdy byl střelec na ochozu, policisté podnikali evakuaci budovy. Vrah tak měl výhled na evakuované lidi. "V prvních chvílích zásahu není čas na nějakou koordinaci evakuace," uvedli policisté na dotaz novinářů.

Policisté, kteří stáli před fakultou, se od střelce v tu chvíli nacházeli zhruba sto metrů. Na tuto vzdálenost je velice složité krátkou zbraní takového člověka zasáhnout, uvedli policisté na tiskové konferenci. V patrech pod ním se navíc nacházeli lidé.

Policisté se tak snažili přiblížit střelci. Vstoupili tak do vrchních pater hotelu, který stojí naproti univerzitě. V momentě, kdy měli policisté střelce "na mušce", zahodil zbraň, dal ruce nad hlavu a po pár vteřinách si prostřelil hlavu. To policisté z hotelu oznámili vysílačkou ostatním policistům a šli pomoct raněným do budovy fakulty.

Vzhledem k informacím o možné pachatelce poté policisté důsledně prohledávali prostor. Také kvůli tomu nevpustili záchranáře přímo na místo činu, ale přenášeli je na bezpečné místo. "Všichni zasahující policisté si tam sáhli na dno. Díky nim se povedlo předejít ještě větší tragédii," uvedli zástupci policie.

Vyhodnocení zásahu je standardním postupem, uvedl policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Dochází k němu v případech, kdy policie při zákroku použije donucovací prostředky.