Živě: Faltýnek porušil zákon a mohl shodit celý tendr, řekl poslanec Stanjura

Poslanec Zbyněk Stanjura (ODS) se částečně zastal ministerstva dopravy. "V otevřeném tendru postupovalo podle mých informací striktně podle zákonů," řekl. Obořil se ale na Faltýnka. "Naši pozornost bych upřel k listopadu roku 2017, kdy byl vypsán dvojkolový tendr. Tedy k období, kdy čtyři uchazeči tvořili své cenové nabídky. V této fázi veřejné zakázky je osobní styk s kterýmkoliv uchazečem zákoně vyloučen. Jediným místem, kde to lze, je profil zadavatele. To tady potvrdil i ministr Ťok a ministerstvo takto striktně postupovalo. Je to proto, aby byly zachovány férové podmínky pro všechny uživatele," řekl Stanjura. Faltýnek podle něj ale jednáním s Kapschem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže porušil zákon. Kontakt pouze s jedním uchazečem proto podle Stanjury měl "zcela nemilosrdně" vést ke zrušení soutěže. "Kdyby se tedy o těch schůzkách vědělo ve chvíli, kdy proběhly. To je ten problém. A teď se můžeme ptát, bylo to vědomé, nebo nevědomé porušení zákona. Bylo či nebylo úmyslem donutit zadavatele, aby tendr zrušil. Pokud by k tomu došlo, vláda by neměla jinou možnost než prodloužit opět smlouvu stávajícímu dodavateli," dodal Stanjura.