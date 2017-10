AKTUALIZOVÁNO před 5 minutami Ilustrační foto | Foto: HZS Libereckého kraje reklama

Meteorologové v neděli varují před extrémně silným větrem v celém Česku. Od rána vyvrací stromy do silnic i na koleje, trhá střechy. Vítr bude během dopoledne ještě zesilovat, v nárazech na horách až na 180 km/h. Odpoledne by měl slábnout. Silný déšť zvedá řeky, v horských polohách začíná sněžit. Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa.

Živě: Českem se žene extrémně silný vítr, blokuje dopravu, vypíná proud. Lidé mají omezit vycházení Aktualizovat 0

09:26 Silný vítr zastavil ráno provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. V nárazech má přes 100 kilometrů v hodině, což je skoro dvojnásobek přípustné hodnoty. Vítr polámal i některé stromy u dolní stanice. Dnes už se lanovka zřejmě nerozjede, řekl ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. "S ohledem na varování od meteorologů nečekáme, že by někdo dorazil i kdyby se vítr uklidnil. Budeme se proto věnovat přípravám na revizi," uvedl Štěpán. 09:23 Společnost ČEZ Distribuce vyhlásila kvůli kumulaci poruch na vedení vysokého a nízkého napětí způsobených silným větrem k 8:30 kalamitní stav v sedmi krajích. Kalamitní stav v tuto chvíli platí pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj sdělila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Informovala, že bez elektřiny jsou statisíce domácností. 09:19 Na Vysočině začal silný vítr vyvracet stromy po 06:00. Během dvou hodin hasiči vyjížděli ke 30 událostem, nejčastěji zatím zasahovali na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Zraněn nebyl nikdo, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Problémy kvůli počasí stále přibývají, objevují se i výpadky elektrického proudu. "Noc byla ještě klidná, do šesti hodin jsme měli jen tři výjezdy k popadaným stromům. Pak se to začalo komplikovat," uvedla mluvčí. Neprůjezdné jsou nyní kupříkladu silnice u Tasic na Havlíčkobrodsku. 09:16 Hladina Labe v profilu Vestřec dopoledne překročila třetí povodňový stupeň ohrožení. Vodohospodáři očekávají vzestup vody v nižších částech toku. Vyplývá to z údajů Povodí Labe. V zasažené oblasti už srážek ubývá. V horských polohách přechází do sněhových přeháněk. Odpoledne se postupně situace na tocích stabilizuje, očekávají vodohospodáři. 09:03 Vítr si pohrál i s lešením opravovaného Národního muzea v Praze na Václavském náměstí. #Vítr a Národní muzeum v Praze. Situaci na místě sledují policisté. pic.twitter.com/0MDR9Vl6Ue — Anna Kottová (@kottovaa) October 29, 2017 08:56 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje doporučuje všem občanům, aby omezili na minimum jízdu motorovými vozidly. "Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Lze očekávat pády stromů na komunikace. Pokud se při jízdě vozem dostanete k místu, kde již k pádu stromu došlo, nezastavujte ani se nezdržujte v místech, kde by vás mohly ohrozit další padající stromy," informuje Pavlína Bílková z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. HZS LK také doporučuje v době silného větru minimalizovat pohyb venku a tím se nevystavovat zbytečnému riziku zranění. 08:51 V terénu jsou poruchové čety ČEZ, které se snaží poruchy na elektrických vedeních opravit. "Máme navýšené počty pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru. Pro hlášení poruch prosím volejte na bezplatnou linku 800 850 860," říká mluvčí firmy Soňa Holingerová. 08:45 Podle Českého hydrometeorologického ústavu studená fronta už přinesla i první bouřku - na Ústecko. K tomu zesílily nárazy větru, na Milešovce překonaly i 36 metrů za sekundu (cca 130 km/h). 8:40 V Karlovarském kraji řešili hasiči před 8:00 zhruba 70 událostí a další přibývají každou minutou, informoval jejich mluvčí Martin Kasal. Vítr uvolnil plechy na střechách domů napříč celým krajem, hasiči vyjížděli také ke dvěma požárům. Na mnoha místech obou krajů odstraňovali hasičů spadlé stromy - v Aši do stromu na silnici narazilo auto, dopravu komplikovaly padlé kmeny například u Ostrova, Toužimi, Konstantinových Lázní nebo Boru na Tachovsku. U Mariánských Lázní a Perninku popadaly stromy na elektrické vedení. Kvůli výpadku elektrického proudu vyprošťovali hasiči v Chodově člověka uvízlého ve výtahu. Energetici řeší poruchy na elektrickém vedení v celém Česku, celkově jsou bez elektřiny desítky tisíc domácností. 08:36 V Libereckém kraji na druhý povodňový stupeň vystoupala Jizera v Jablonci nad Jizerou a Kamenice v Plavech na Jablonecku. První stupeň bdělosti je na Jizeře v Železném Brodě, Nise v Liberci a Proseči nad Nisou a také Mumlavě v Harrachově. Na severu Čech nejvíc napršelo za posledních 24 hodin v Desné v Jizerských horách, přes 58 milimetrů, což představuje 58 litrů vody na metr čtvereční. 08:32 Větrná smršť zastavila provoz na několika tratích na severu Čech. Podle webu Českých drah jsou problémy v Ústeckém kraji na trati z Rumburku do Krásné Lípy a mezi Mikulášovicemi a Dolní Poustevnou. V Libereckém kraji v úsecích Hodkovice - Rychnov u Jablonce, Železný Brod - Velké Hamry, Česká Lípa - Blíževedly a Karlov pod Ještědem - Křížany. 08:26 Přes stovku výjezdů už dnes ráno před 8:00 absolvovali hasiči v Karlovarském a Plzeňském kraji. Spadlé stromy zastavily provoz na dvou železničních tratích a zkomplikovaly dopravu na mnoha silnicích v obou krajích. Hasiči ale odstraňovali také uvolněné plechy ze střech a zasahovali i u požárů, zjistila ČTK. "Celkově už evidujeme kolem 70 výjezdů.Na Domažlicku jsme například zasahovali u nárazu vlaku do stromu. Událost byla bez zranění," řekl ČTK řídící důstojník plzeňských hasičů. Osobní vlak narazil do stromu na trati mezi Bělou nad Radbuzou a Hostouní, provoz byl kvůli tomu na trati přerušen. Spadlý strom odstraňovali hasiči také mezi Perninkem a Horní Blatnou na Karlovarsku, tam už byl ale provoz znovu obnoven. 08:23 Bez elektřiny jsou v důsledku silného větru desítky tisíc domácností v ČR. Dispečink ČEZ Distribuce eviduje stovky poruch na vedení vysokého i nízkého napětí v deseti krajích. ČTK to dnes sdělila mluvčí firmy Soňa Holingerová. "Nejhorší situace je v současné době v kraji Královéhradeckém, Ústeckém, Libereckém a také Středočeském," uvedla Holingerová. Klidnější stav je podle ní zatím na severní a střední Moravě. "Předpokládáme, že se vítr bude přesouvat i do této lokality," odhadla. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory. 07:49 Středočeští hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a částem střech, které nevydržely nápory silného větru. Počet zásahů oproti normálu začal stoupat v neděli po půlnoci, výrazně jich přibývá od rána, a to ve všech okresech ve středních Čechách, sdělil mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. V ranních hodinách už lidé ohlásili desítky událostí, vítr například poškodil střechu haly v Nupakách u Prahy nebo střechu prodejny v Mníšku pod Brdy u Prahy. "Událostí rapidně přibývá," uvedl Svoboda. 07:43 Silný vítr komplikuje na severu Čech od rána provoz na silnicích i železnici. Vydatné přeháňky, zejména v Libereckém kraji, zvedají hladiny toků. Na Jizeře a Kamenici je druhý povodňový stupeň, vyplývá ze zjištění ČTK. V Královéhradeckém kraji hasiči odstraňovali stromy v Trutnově, Náchodě a Hradci Králové. Hradecký meteorolog Tomáš Popelka očekává silný vítr dopoledne, odpoledne začne slábnout. Vítr bude foukat od 40 kilometrů za hodinu a na horách v nárazech až 180 kilometrů za hodinu. "Vítr začala zesilovat až teď ráno," řekl Popelka. 06:48 Na východě Čech hasiči vyjížděli časně ráno zhruba k patnácti popadaným stromům, které zejména zatarasily silnice. Vítr má zesilovat v regionu hlavně dopoledne, řekli ČTK hasiči a meteorolog. Očekávají se velké škody. V Pardubickém kraji popadaly stromy a větvě na Chrudimsku, nejvíc kolem Chrasti a Slatiňan.