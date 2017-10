Bouře vyřadila vídeňské nádraží či trať mezi Drážďany a Hamburkem. Problémy mají i letiště

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Silná bouře komplikovala dopoledne provoz na silnicích a železnicích také v Rakousku, omezen byl i provoz na letišti v Salcburku. Z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno hlavní vlakové nádraží ve Vídni, protože vítr poškodil budovu ve výstavbě poblíž nádraží. Kvůli bouři je zastaven také provoz vlaků na lince z Prahy do Hamburku, z ČR nejedou vlaky ani z Děčína do Drážďan.

Berlín/Vídeň - Společnost Deutsche Bahn (DB) zastavila v neděli ráno kvůli bouři Herwart regionální vlakovou dopravu v částech Německa a omezila i dálkové spoje, informovala agentura DPA. Kvůli bouři je zastaven také provoz vlaků na lince z Prahy do Hamburku, a to v úseku Drážďany - Hamburk. Z ČR nejedou vlaky ani z Děčína do Drážďan. ČTK to sdělil tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

V Německu byly v neděli zastaveny či omezeny regionální spoje na severovýchodě a v centrální části. Silná bouře s deštěm zasáhla Německo v noci, na mnoha místech popadaly stromy, které blokovaly silniční a železniční dopravu. Omezen byl provoz i na berlínském letišti Tegel.

Kvůli silnému větru musel dnes mimořádně přistát na jiném německém letišti Airbus A380 společnosti Lufthansa, který letěl z amerického Houstonu do Frankfurtu nad Mohanem. Letoun nejprve chvíli kroužil nad letištěm ve Frankfurtu, nakonec se ale z bezpečnostních důvod rozhodl jeho kapitán k přistání ve Stuttgartu, kde nakonec podle mluvčího letiště stroj bezpečně přistál.

Mluvčí Deutsche Bahn podle DPA oznámil, že ráno nepojedou regionální vlaky v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku. Podle rozhlasové a televizní stanice MDR to znamená, že vlaky musely zastavit v nejbližší stanici a vyčkat na pokyn, až se vichr utiší. Omezena byla regionální vlaková doprava i ve spolkových zemí Šlesvicko-Hoštýnsko, Dolní Sasko, Hamburk a Meklenbursko-Přední Pomořansko.

V mnoha oblastech popadaly stromy na silnice. V okrese Sonneberg v Durynsku zůstalo několik aut zablokováno a museli k nim vyjíždět hasiči. V oblasti pohoří Harz vyjížděli dnes ráno hasiči asi v 50 případech, hlášeny tam jsou i výpadky elektrického proudu.

Na severu Německa v oblasti Hamburku varovaly úřady i před zvýšením hladiny řek, v Hamburku jsou úřady připraveny uzavřít některé ulice, pokud hladina Labe výrazně stoupne. Jen ve městě Hamburk vyjížděli hasiči v noci na dnešek asi ve 170 případech, uvedl deník Die Welt.

V Berlíně vyhlásili požárníci výjimečný stav, v noci vyjížděli asi ve 100 případech a do služby byli povoláni všichni dobrovolní hasiči, uvedla DPA. Bouře v Berlíně lámala stromy, na dvou místech spadlo lešení. V jednom případě byl lehce zraněn chodec. Dva příměstské vlaky v oblasti Berlína zasáhly stromy, nikdo nebyl zraněn.

Silný vítr komplikuje dnes ráno provoz na silnicích i železnici také v České republice. Živel si tu dosud vyžádal dvě oběti. Na mnoha místech rovněž popadaly stromy a déšť zvedl hladiny řek. Bez elektřiny jsou v důsledku silného větru desítky tisíc domácností v ČR. Dispečink ČEZ Distribuce eviduje stovky poruch na vedení vysokého i nízkého napětí v deseti krajích.

Silná bouře komplikovala dopoledne provoz na silnicích a železnicích také v Rakousku, omezen byl i provoz na letišti v Salcburku. Z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno hlavní vlakové nádraží ve Vídni, protože vítr poškodil budovu ve výstavbě poblíž nádraží. Vlaky nevjíždějí do stanice a osobní doprava byla přesměrována na vídeňské nádraží Meidling. Informovala o tom agentura APA. Popadané stromy způsobily na řadě míst v Rakousku i výpadky elektrické energie.

Zrušeno bylo kvůli silnému větru také několik letových spojů na letišti v Salcburku. Podle mluvčího letiště Alexandera Klause byly do dnešního poledne dva lety z devíti zrušeny a pět letů bylo přesměrováno na jiná letiště.

Kvůli stromům na kolejích bylo přerušeno železniční spojení mezi obcí St. Valentin a městem Štýr v Horním Rakousku. Některé silnice tam byly z bezpečnostních důvodů uzavřeny. V oblasti Linze v Horním Rakousku vítr dosahoval rychlosti až kolem 140 kilometrů v hodině, na horách v Horním Rakousku naměřili ráno až 179 kilometrů v hodině.

Do nebezpečné situace se dostali turisté tří výletních lodí na Dunaji, když chtěli zakotvit v městečku Dürnstein v Dolním Rakousku. Vítr ale dosahoval rychlosti přes 120 kilometrů v hodině, a proto jim přivolaní hasiči doporučili na lodi zůstat, než se vichr uklidní. Hasiči v Dolní Rakousku vyjížděli od dnešní noci v asi 600 případů.

Vítr by měl v Rakousku mírně slábnout až navečer, ještě v pondělí se ale podle meteorologů očekává vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

nob hej