Zimola zůstává předsedou jihočeské ČSSD, vyhrál o třetinu hlasů

Jihočeským krajským předsedou ČSSD zůstává její dosavadní předseda a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Na dnešní krajské konferenci strany v Táboře získal 98 hlasů, jeho soupeř Ondřej Veselý 66 hlasů. ČTK to dnes řekl tajemník jihočeské ČSSD Karel Vrkoč.

Nominaci na předsedu získali kromě Zimoly i poslanec Ondřej Veselý a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Zimola loni v listopadu rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Řekl tehdy, že považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany.

Zimola dnes delegátům slíbil, že s ČSSD vyhraje příští krajské volby. Také řekl, že nebude znovu usilovat o pozici v celostátním vedení strany, protože by to mohlo vyvolávat další třenice. "Nehodlám vstupovat dvakrát do stejné řeky. A vidím-li, že dnes v sociální demokracii není atmosféra pro razantní změnu, pak by má kandidatura mohla opět vyvolávat třenice a já nechci, jako bytostný sociální demokrat, straně ubližovat," řekl Zimola novinářům.

Připomněl rovněž, že krajské jihočeské zastupitelstvo dalo v roce 2016 návrh, aby stát zdanil církevní restituce, což tento týden schválila Sněmovna. Mandát krajského předsedy má Zimola na dva roky.

"Tři pětiny (hlasů) proti dvěma pětinám mého protikandidáta, necelých šedesát procent, není málo, pravda, není to těch babišovských sto procent, ale na to my v sociální demokracii úplně nehrajeme. Delegátům jsem slíbil, že s nimi vyhraju krajské volby. V jižních Čechách jsou za sociálními demokraty, ať už jsem kraj vedl já, nebo v současné době Ivana Stráská (hejtmanka), hmatatelné a dobré výsledky," řekl Zimola na dotaz ČTK.

Šéf ČSSD a první místopředseda vlády Jan Hamáček dnes ČTK řekl, že necelých 60 procent hlasů pro Zimolu jako předsedu připisuje tomu, že se objevil druhý silný kandidát, Ondřej Veselý. "Výsledek respektuji, Jirkovi jsem poblahopřál, a pokud bude mít zájem, bude mít možnost se účastnit diskusí o celostátní politice, protože předseda kraje je v našem novém návrhu stanov automaticky členem nového předsednictva," řekl Hamáček.

Zimola dnes také řekl, že si od delegátů vyslechl i kritiku, "zčásti oprávněnou", ohledně rezignace na funkci místopředsedy i kvůli výsledku komunálních voleb. Za svým rozhodnutím rezignovat si však stojí. "Jsem rád, že s kolegy necloumaly emoce a že jsme se dokázali sjednotit na dalším postupu. Pokud se nebudeme vnitřně hádat, tak, jak to bohužel někdy předvádíme na centrální úrovni, tak tu šanci (na vítězství v krajských volbách) máme. Naším cílem nesmí být štěpení sociální demokracie," uvedl Zimola. Dodal, že není rebelem bez příčiny, že jde spíše o politicky nekorektní pojmenovávání skutečností, v čemž bude pokračovat dál.

Zimola je předsedou jihočeské ČSSD deset let. Mezi lety 2008 až 2017 byl jihočeským hejtmanem. Je místostarostou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku a také krajským zastupitelem.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 získala v Jihočeském kraji ČSSD 7,3 procenta hlasů.

