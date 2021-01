Zemřel potomek šlechtického rodu Zdeněk Sternberg, bylo mu 97 let

Zemřel Zdeněk Sternberg, doyen významného českého hraběcího rodu Sternbergů a vlastník hradu v Českém Šternberku na Benešovsku. Bylo mu 97 let. Jeho úmrtí oznámila kastelánka Zuzana Míková.

Sternbergův osud plně odráží nedávnou historii Československa. Byl vychován jako dědic panství na hradu Český Šternberk. Za nacistické okupace byla jeho rodina pronásledována a po znárodnění hradu v roce 1948 pracoval na šachtě, sloužil u Pomocných technických praporů (PTP) a později pracoval například jako kulisák. V roce 1968 emigroval do Rakouska, po roce 1989 dostal hrad v restituci zpět. Od té doby zde bydlel.

Kořeny hraběcího rodu Sternbergů sahají až do 12. století. Zdeněk Sternberg se narodil 15. srpna 1923 jako druhé z devíti dětí Jiřího hraběte Sternberga a jeho manželky Kunhuty hraběnky Mensdorff-Pouilly. Na gymnáziu maturoval za druhé světové války a po znovuotevření vysokých škol studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ovšem z politických důvodů nebyl puštěn k promoci.

Po roce 1948 pomohl několika lidem ilegálně přejít hranice. Pět let nuceně strávil v karvinských dolech, z toho dva roky jako příslušník PTP. Od roku 1956 pracoval jako kulisák v Karlínském hudebním divadle, a to až do své emigrace v roce 1968. V Rakousku se postupně vypracoval na zástupce ředitele potravinářského koncernu.

Po listopadové revoluci se Zdeněk Sternberg vrátil do Československa, kde v roce 1992 restituoval rodový majetek včetně starobylého hradu Český Šternberk, jejž po dalších téměř 30 let rekonstruoval a zveleboval. Na hradě bydlel se svou manželkou Alžbětou, s níž má syna Filipa. V roce 2005 prezident Václav Klaus udělil Sternbergovi medaili Za zásluhy.

Odešel skvělý člověk, vzpomínají ve Šternberku

Podle starostky Českého Šternberka Ivety Bártové byl Zdeněk Sternberg skvělým člověkem, který pomáhal druhým. "Byl velice oblíbený, byl to skvělý, báječný člověk, ale bohužel situace nám nedovoluje cokoliv uspořádat a důstojně se s ním rozloučit. Budeme muset asi vyčkat příhodnější chvíle a potom po domluvě s paní kastelánkou třeba něco uspořádat," uvedla.

Bártová ví i od jeho vrstevníků, kteří se s ním znali v mládí, že byl vždy ochotný pomáhat druhým. "Byl hodný, pomáhal lidem. Když se na něj obrátili s jakýmkoliv problémem, tak se snažil pomoci a vycházel jim vstříc," uvedla starostka.

Také ona má se Sternbergem výbornou zkušenost, spolupráce městyse a správy hradu podle ní fungovala výtečně. Ráda vzpomíná i na to, jak se před několika lety v Českém Šternberku konalo setkání starostů z mikroregionu spojené s prohlídkou hradu. Průvodcem byl tehdy sám majitel. "Pro kolegy starosty to byl báječný zážitek, vyprávění o hradu přímo z úst pana Sternberga bylo nezapomenutelné," dodala Bártová.