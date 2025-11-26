Domácí

Zemřel aktivista Pecina. Zasloužil se o zveřejnění seznamu komunistů mezi soudci

před 6 hodinami
Zemřel právní aktivista Tomáš Pecina, bylo mu 59 let. Na základě jeho úsilí zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti seznam soudců a státních zástupců, kteří byli před rokem 1989 členy Komunistické strany Československa. Zasazoval se o svobodu projevu. Zemřel v neděli po krátké nemoci, řekla ve středu advokátka Zuzana Candigliota.
"Neúnavně usiloval o transparentnost soudnictví, o svobodu projevu, poukazoval na nezákonné postupy státu," uvedla Candigliota o Pecinovi, jenž působil také jako programátor, překladatel a blogger. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 29. listopadu ve 12:00 v malé obřadní síni strašnického krematoria v Praze.

Pecina podle zákona o svobodném přístupu k informacím marně žádal údaje o členství soudců v komunistické straně k 17. listopadu 1989. Vyhověl mu až Ústavní soud, podle kterého jde o důležitý podklad pro veřejnou diskusi o nestrannosti a nezávislosti justice.

Ministerstvo pak v lednu 2012 seznam zveřejnilo. Ocitlo se na něm přes 600 soudců, zhruba pětina tehdejšího počtu, a více než 350 žalobců, tedy téměř 30 procent.

V kauze knižního vydání projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera vystupoval Pecina jako zmocněnec nakladatelství Guidemedia. Tehdy uváděl, že zákazy jsou pro společnost nebezpečnější než svobodné vydávání podobných textů.

V roce 2020 Pecina nesouhlasil se změnami v oficiální databázi soudních jednání. V době, kdy byla ministryní spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), z databáze zmizela jména obžalovaných v trestních kauzách a účastníků civilních sporů.

Pecinovu stížnost však tehdy Ústavní soud odmítl. "Případnou změnu čekejme tedy až poté, co se změní ministr, s dovětkem, že to nemusí být za našich životů: justici stejně jako politické reprezentaci, nejen té babišovské, současný stav, kdy se jména účastníků utajují, náramně vyhovuje," napsal tehdy Pecina na svém blogu.

 
