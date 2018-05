Zeman se v kauze nejmenování profesorů bude bránit u Nejvyššího správního soudu

před 47 minutami

Prezident podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, uvedl ve čtvrtek právník Hradu Marek Nespala.

Praha - Prezident Miloš Zeman se bude bránit proti rozsudku v kauze nejmenování profesorů. Podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, uvedl ve čtvrtek právník Hradu Marek Nespala. Podle Nespaly jde o zásadní právní otázku ohledně postavení hlavy státu a její suverenity.

Pražský městský soud koncem dubna pravomocně zrušil Zemanovo rozhodnutí o nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesory. Soudci věc prezidentovi vrátili k dalšímu řízení s tím, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol.

"Netýká se to primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky. To znamená - není to žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní," zdůvodnil chystané podání kasační stížnosti Nespala.