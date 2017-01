Zeman pozval papeže Františka na návštěvu Lidic

před 5 minutami

Prezident Miloš Zeman pozval papeže Františka, aby v červnu navštívil Českou republiku při výročí 75 let od vypálení Lidic. Pražský hrad na svém webu zveřejnil dopis, který Zeman papežovi poslal v úterý. "Vaše Svatosti, pro občany mé vlasti by to byla nesmírná čest, kdyby se Vám podařilo najít ve Vašem náročném programu čas ke státní návštěvě České republiky u příležitosti tohoto smutného výročí vyhlazení Lidic začátkem června 2017," napsal Zeman. S papežem se prezident setkal v dubnu 2015. Po přijetí ve Vatikánu řekl, že František přijal pozvání k návštěvě České republiky a Velehradu "v blízké budoucnosti".

autor: ČTK