Zeman vystoupí v Českém rozhlase. "Lifestylový" rozhovor s ním povede Xaver Veselý

Prezident Miloš Zeman v únoru poskytne rozhovor Českému rozhlasu. Jeho generální ředitel René Zavoral hlavě státu nabídl, jestli se nechce zúčastnit pořadu, který pravidelně moderuje Luboš Xaver Veselý. Podle mluvčího rozhlasu Jiřího Hošny půjde o rozhovor v "duchu lifestylového formátu daného pořadu". Pravidelné pořady s prezidentem v tuto chvíli rozhlas neplánuje.

"Rozhovor, který bude veden v duchu lifestylového formátu daného pořadu, je naplánován na únor a bude vysílán na regionálních stanicích Českého rozhlasu," prozradil Aktuálně.cz mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

Nemělo by tedy jít o rozhovor na politická témata, jak bylo zvykem při předchozích interview, která prezident Miloš Zeman v Českém rozhlase vedl. "Český rozhlas jako médium veřejné služby usiluje o to, aby plnil dobře svou roli ve společnosti a aby nabízel ve svém vysílání názorovou pestrost a vyváženost. Stojíme tedy samozřejmě i o to, abychom mohli veřejnosti prezentovat osobnost hlavy státu," vysvětlil mluvčí.

O tom, že Zeman vystoupí v Českém rozhlase, informoval jako první prezident. "Generální ředitel pan Zavoral mi navrhl další mediální výstupy s Xaverem Veselým, kterého mám rád, a těším se na to," řekl Zeman ve vysílání Frekvence 1.

Veselý během loňského září ve svém pořadu zpovídal i premiéra Andreje Babiše. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve své analýze Veselého jako moderátora zkritizovala. "Host pořad využil pro propagaci svých osobních kvalit a politických úspěchů a cílů, a to v nadstandardní míře, neboť ho moderátor nijak neusměrňoval, přestože si uvědomoval, že zde tato propagace probíhá," uvedla rada ve vyjádření, na které upozornil server Hlídací pes. Vedení rozhlasu vzkázalo, že si za rozhovorem stojí.

Na Barrandově Zeman skončil

Oznámení o rozhovoru pro Český rozhlas přichází krátce poté, co se prezident rozhodl, že už nadále nebude poskytovat pravidelné rozhovory na televizi Barrandov v pořadu Týden s prezidentem. "Témata se vícenásobně opakovala, takže už to nemělo tu šťávu a ten náboj, který to mělo na začátku," vysvětlil své rozhodnutí Zeman na Frekvenci 1.

Ani posluchači veřejnoprávního rozhlasu nebudou prezidenta slýchávat pravidelně. Prozatím se nepočítá s tím, že by Zemanova účast v pořadu Veselého byla pravidelná. "Český rozhlas jako doposud bude pokračovat v dosavadní praxi odvysílání příležitostných rozhovorů s hlavou státu na aktuální témata," řekl mluvčí Hošna.

