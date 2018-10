Zbourat železniční most na Výtoni památkáři odmítají. Měli jste ho udržovat, vzkazují

Správa železnic požádala ministerstvo kultury, aby železniční most v Praze na Výtoni zbavilo památkové ochrany. Pražští památkáři to ale odmítají.

Praha - Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) se komplikuje plán na rekonstrukci trati mezi Hlavním nádražím v Praze a nádražím Praha-Smíchov. Jeho součástí je i záměr zbourat starý železniční most na Výtoni, který je v havarijním stavu, a postavit na jeho místě nový, který by byl jeho replikou. Již před měsícem proto správci železnic poslali žádost na ministerstvo kultury, aby mostu vzalo památkovou ochranu. Jenže to odmítají památkáři.

Správci železnic předali památkářům řadu posudků a dalších podkladů, které dokumentují stav mostu. "Vyplývá z nich, že most je ve špatném stavu, ale to, že by se nedal opravit, se tam úplně vyčíst nedá," uvedl ředitel pražského pracoviště Národního památkového ústavu Ondřej Šefců s tím, že především kamenné části mostu jsou relativně v pořádku.

Šefců připouští, že železná konstrukce je v horším stavu, ale trvá na tom, že nedá se mluvit o neopravitelnosti. A vyčítá správě železnic, že most po dlouhé roky vůbec neudržovala. "Ze strany správce je ta oprava komplikovaná, složitá. Bylo by ale daleko jednodušší, kdyby to někdo udržoval. I malé dítě vidí, že na most nesáhl někdo barvou už hodně, hodně let," kritizuje Šefců.

Památkáři by měli dát své stanovisko ministerstvu kultury do konce týdne. "Nechci říkat, jak to bude, ale směřujeme k tomu, že upuštění od památkové ochrany nepovažujeme za možné a vhodné," uvedl Šefců.

Na konci životnosti

SŽDC odmítá, že by údržbu mostu zanedbávala. "Údržba v minulých letech probíhala. V této souvislosti je nutno podotknout, že se jedná o ocelový železniční most, který stejně jako v dnešní době je navrhován na životnost 100 let," řekla mluvčí správy železnic Radka Pistoriusová, která upozornila na to, že most již oslavil 115. výročí od uvedení do provozu.

Poukazuje i na to, že původně zvažovala správa železnic most právě s ohledem na její památkovou ochranu rekonstruovat. To prý ale nedoporučili statici a mostní experti včetně ČVUT, zejména s poukazem na bezpečnost.

"Jednoznačně deklarují, že stávající nosná konstrukce je s ohledem na její stáří a hustý provoz železniční dopravy na konci své životnosti," uvedla Pistoriusová. V případě rekonstrukce stávajícího mostu by se podle ní muselo vyměnit 70 procent prvků ocelové konstrukce.

Čekáme na stanoviska

I přes odmítavý postoj památkářů se ale nedá odhadnout, kdy a jaký verdikt nakonec padne. "V současné době běží řízení, v němž je nutné zajistit potřebná stanoviska a prozkoumat řadu dodaných podkladů," uvádí mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková s tím, že verdikt v dohledné době nelze očekávat.

"Případ přesahuje odbornost správního orgánu (důvodem je technický stav objektu) a správní orgán, jímž je ministerstvo kultury, je ze zákona povinen zjistit skutečný stav věci. Nelze proto v této fázi předvídat náročnost a ani délku tohoto správního řízení," uvedla.

Jak ukázala prověrka po loňském pádu trojské lávky, ve špatném stavu jsou i lávky pro pěší, které vedou po obou stranách mostu. Město je proto hned v prosinci nechalo uzavřít a letos na jaře se první z nich začala opravovat - náklady na opravu mají být sedm milionů korun.