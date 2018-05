Železničnímu mostu pod Vyšehradem hrozí demolice. Oprava je téměř nemožná, tvrdí správa železnic

Hlavním problémem mostu mezi Výtoní a Smíchovem je rozsáhlá koroze ocelové konstrukce. Stavba je památkově chráněná.

Praha - Železničnímu mostu pod Vyšehradem hrozí demolice. Navrhuje to studie projektantské firmy Sudop, kterou si objednala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Informoval o tom server iDnes.cz a Strana zelených, agentuře ČTK to následně potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Podle ní je v současnosti most bezpečný a provoz po něm zatím bude pokračovat.

Most je kulturní památkou, ze které by před demolicí musela být sejmuta památková ochrana. Tuto možnost dosud s Národním památkovým ústavem SŽDC nekonzultovala.

Hlavním problémem památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem je podle Šubové rozsáhlá koroze ocelové konstrukce. Oprava je podle ní téměř nemožná.

"Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná a v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let," řekla Šubová. Most podle ní již nejméně deset let přesluhuje a dle detailního průzkumu je v horším stavu, než se předpokládalo.

"Nikdy dosud nebylo argumentováno tím, že by most byl v havarijním stavu, nebo tím, že by byl neopravitelný. Je bohužel zcela zřejmé, že základní údržba mostu je značně zanedbaná, most má plošně degradované nátěry nosných konstrukcí, lávky a další části, ale to vůbec neznamená, že je neopravitelný," sdělil šéf pražského pracoviště Národního památkového ústavu Ondřej Šefců. Památkáři jednají několik let o možnosti obnovy mostu, případně o dostavbě ještě jedné tratě.

Podle původního plánu měl být most kompletně opraven a jeho životnost prodloužena o dalších 30 let. Nyní chce SŽDC kvůli špatnému stavu místo současné ocelové konstrukce vybudovat novou s ponecháním nynější spodní stavby. Ta by však musela projít rozsáhlou rekonstrukcí. Státní organizace pro tento postup zadala novou studii. Rekonstrukce by podle mluvčí mohla začít nejdříve za čtyři roky.

Kvůli demolici a stavbě nového mostu chce SŽDC sejmout z mostu památkovou ochranu, kterou most v současnosti má. NPÚ dosud nebyly předloženy posudky, které by dokládaly stav mostu, a ani o věci nebylo jednáno. Postup, kdy má být požádáno o upuštění od památkové ochrany, aniž by předtím proběhla odborná diskuse a zkoumání podkladů, je podle Šefců velmi nestandardní a podivný.

Most na Výtoni je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. "Jeho nýtovaná konstrukce a elegantní obloukové členění jsou dobře vizuálně propojeny s panoramatickými pohledy na související břehy i na blízkou dominantu národní kulturní památky Vyšehrad," dodal Šefců.

SŽDC v minulých měsících zkontrolovala všechny železniční mosty, které spravuje. Kontroly ukázaly, že více než 4000 mostů vyžaduje opravy. Rozsáhlé revize všech mostů v České republice vyvolaly obavy o jejich stav po pádu lávky v pražské Troji v závěru loňského roku.