V Česku zcela chybí zákony pro lidi s asistenčními psy, říká zástupkyně ombudsmana

Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni vzrostl podle odhadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu na 17 až 18 miliard korun. Její prezident Jiří Hynek to řekl na středečním zasedání sněmovního výboru pro obranu. V roce 2018 export zbraní a vojenského materiálu činil 14 miliard korun, o rok dříve 15,1 miliardy. Oficiální čísla za loňský rok budou známa zhruba v polovině roku. Pokud by se odhad potvrdil, šlo by o jeden z nejlepších výsledků za poslední roky.