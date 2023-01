Zástupci Židů a Romů odsoudili vtip komika Kozuba. Hanobil oběti holokaustu, tvrdí

Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát a novinář Patrik Banga se ohradili proti vystoupení herce Štěpána Kozuba, které předvedl ve své show v pražské O2 areně na konci prosince. Vyprávěl v něm vtip, ve kterém podle kritiků hanobil oběti holokaustu. Kozub v pondělí řekl, že se k reakcím na své vystoupení vyjadřovat nebude.

"Český komik Štěpán Kozub ve svém vystoupení v O2 aréně recykloval jako zábavnou historku výsměšný pošklebek, který původně hanobil oběti šoa a v němž jen Židy nahradil Romy, rovněž oběti holokaustu. Jménem Židovského muzea v Praze, jehož součástí je Památník obětem šoa z Čech a Moravy, vyjadřuji odpor k takovému cynismu," napsal v pondělí Pavlát na facebooku.

"Smích početného publika po nestoudnému znevážení umučených nebyl jen přitakáním zraňující otrlosti Štěpána Kozuba, ale i dokladem mravní pokleslosti obecnějšího dosahu," dodal.

Kozub jako vtip ve svém představení vyprávěl o autobusu plném Romů, který se jede podívat do ghetta, aby se to už nikdy neopakovalo. Když průvodčí jde oznámit, že přijel "autobus plný cikánů", vrátný odpoví: "To my tady ale už neděláme."

"Publikum 'vtip' ocenilo. Já ne. Asi by ho neocenil ani nikdo, koho znám a s kým se přátelím. Jsme prostě asi jiný gang. Jenže video se šíří a lidé ho lajkují. Člověk se tak nutně musí zamyslet, jak na tom vlastně jako společnost jsme. Kdybychom zaměnili Romy za Židy, homosexuály nebo Čechy, přišlo by vám vyprávění pana Kozuba vtipné? Asi ne," napsal Banga na serveru Romea.cz.

Se svojí stand-up show vystoupil v O2 areně herec, komik, zpěvák a režisér Štěpán Kozub 28. a 29. prosince před tisíci lidí. Šestadvacetiletý Kozub patří mezi nejvýraznější herce své generace, jeho začátky jsou spojené s ostravským Divadlem Mír.

Svůj komediální talent uplatňuje Kozub také v improvizační skupině Tři Tygři, ale i ve filmech a seriálech, na svém kontě má přes 40 rolí napříč nejrůznějšími žánry. Velkou oblibu má také v prostředí internetu, jeho skeče na kanále YouTube mají desítky milionů zhlédnutí.

V původní verzi textu bylo uvedeno, že na vystoupení herce Štěpána Kozuba reagoval muzikant Radek Banga. Ve skutečnosti šlo o vyjádření novináře Patrika Bangy. Za chybu se omlouváme.

