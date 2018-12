Prvním zástupcem náčelníka generálního štábu se od ledna stane Jaromír Zůna

Aktualizováno před 29 minutami

Novým prvním zástupcem náčelníka generálního štábu se stane od ledna generálmajor Jaromír Zůna (58 let). Nahradí generálporučíka Jiřího Balouna (57 let), který v armádě po 40 letech končí. Změna nastane také na pozici zástupce náčelníka generálního štábu, který řídí armádní inspektorát. Generálmajora Jaroslava Kociána (56 let) ve funkci vystřídá brigádní generál Milan Schulc (55 let), který působil jako vojenský diplomat v zahraničí. Kocián odejde z armády po 38 letech.

Zůna dosud zastával funkci ředitele Sekce podpory ministerstva obrany. Tento post od 1. ledna převezme brigádní generál Štefan Muránský (59 let), nynější zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany. Muránského nahradí od 1. února plukovník generálního štábu Petr Procházka (43 let), který je zástupcem velitele Pozemních sil Armády ČR. Procházku už dvakrát prezident Miloš Zeman odmítl povýšit do generálské hodnosti. Zástupcem ředitele Sekce plánování schopností ministerstva obrany se stane plukovník generálního štábu Miloslav Lafek (53 let), který nyní zastává funkci ředitele odboru operačního plánování Společného operačního centra ministerstva obrany. Baloun po opavském vojenském gymnáziu vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši. V armádě prošel různými pozicemi od velitele čety. Od roku 2011 do roku 2014 byl v Bruselu vojenským představitelem České republiky při NATO a Evropské unii. Místo prvního zástupce náčelníka generálního štábu zastával od května 2015. Kocián vystudoval vyškovskou Vysokou vojenskou školu pozemního vojska, v polovině 80. let nastoupil k tankistům, kde začínal jako velitel čety. Zúčastnil se dvou zahraničních misí na území bývalé Jugoslávie. Inspektorem české armády se stal v září 2014. Inspektorát náčelníka generálního štábu je kontrolním orgánem, který je odpovědný za vnitřní kontrolu. Na starosti má třeba prověřování mimořádných událostí a incidentů či spolupráci s orgány činnými v trestním řízením. Zůna vystudoval opavské vojenské gymnázium a vyškovskou Vysokou školu pozemního vojska. Hovoří anglicky, rusky, francouzsky a arabsky, v minulosti absolvoval řadu vojenských či jazykových zahraničních kurzů a působil v rámci NATO na základně Norfolk v USA. Schulc vystudoval v druhé polovině 80. let bratislavskou Vojenskou politickou akademii a později brněnskou Univerzitu obrany. V armádě začínal jako zástupce velitele roty pro věci politické u tankového praporu, později působil u výsadkářů. Má za sebou tři zahraniční mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Afghánistánu. V březnu 2012 se stal náčelníkem Vojenské policie, ve funkci skončil v roce 2015. Poté působil jako vojenský přidělenec v Indii.