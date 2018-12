Obrana osloví čtyři výrobce bojových vozidel pěchoty, stroje budou stát 50 miliard

Ministerstvo obrany plánuje oslovit čtyři výrobce pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Novými stroji za více než 50 miliard korun chce nahradit dosluhující BVP-2. Podrobnosti o zakázce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) předložil k informaci vládě. Pokud ministři neurčí jinak, bude moci úřad poslat výzvu výrobcům, aby předložili své nabídky. Smlouvu by obrana chtěla s vítězem podepsat v srpnu 2019.

Pro výběr vítěze budou podstatné technické požadavky na podobu vozidel. Výrobci například napjatě očekávají, zda bude obrana chtít osádkovou či bezosádkovou věž, jaký typ kanonu nebo kolik lidí by měl stroj uvézt. Někteří výrobci by nemuseli být schopni požadavkům vyhovět nebo by své stroje museli požadavkům armády přizpůsobit.

Přesné požadavky zatím nejsou známé. Podle dosud zveřejněných informací by osádku měly tvořit tři osoby, šest členů mechanizovaného družstva a dva specialisté, celkem tedy 11 vojáků.

Právě velikost vozidla může být pro některé výrobce zásadní komplikací. Armáda chce sedm variant BVP, kromě základní ještě velitelskou, průzkumnou, dělostřeleckou pozorovatelnu, ženijní, vyprošťovací a zdravotnickou. Kanon by měl mít ráži 30 milimetrů.

Plánované pořízení je v letech 2020 až 2025 s plánovanou životností 30 let. Vojáci by měli dostat až 210 vozidel. Stroje mají být schopny na silnici jet rychlostí 65 kilometrů v hodině, v terénu 40 kilometrů v hodině, jejich dojezd musí být minimálně 500 kilometrů a musí být možné je letecky přepravit.

Naší prioritou je posilovat armádu a tím i obranyschopnost ČR. Dnes jsem informoval vládu o zakázkách na bojová vozidla pěchoty, obrněná vozidla Titus a nové ruční zbraně. Pořízení 210 ks BVP je vůbec největší modernizační projekt v historii naší armády. — metnarl (@metnarl) December 17, 2018

Jaké jsou možnosti

Mezinárodní společnost BAE Systems nabízí vozidlo CV90 MkIV, které vyrábí jeho švédský závod Hägglunds. Stroj by měl osádkovou věž s kanónem volitelné ráže. Jeho osádku tvoří tři vojáci, převážet může osmičlenný výsadek. Pásová vozidla řady CV90 byla v minulosti nasazena v bojových misích.

Podle výrobce používají CV90 armády sedmi evropských zemí, čtyři z nich jsou v NATO. Konstrukční váha stroje je 31 tun, užitná hmotnost 18 tun. Rychlost je 70 kilometrů v hodině s dojezdem 900 kilometrů na silnici a až 600 kilometrů v terénu. Využívá motor s výkonem 746 až 896 kW.

BVP-2 Dosud užívané BVP-2 je určeno k ničení různých pancéřovaných cílů, včetně tanků a bojových vrtulníků a živé síly protivníka. Osádku tvoří tři vojáci, výsadek dalších šest. Jeho hmotnost je 14 tun. Maximální rychlost na silnici je 65 kilometrů v hodině a v terénu 45 kilometrů v hodině.

Firma General Dynamics European Land Systems (GDELS) bude chtít uspět se španělsko-rakouským projektem Ascod 2 (Austrian Spanish Cooperation Development). Společnost GDELS v minulosti české armádě dodala bojová vozidla Pandur, podle výrobce se na obou projektech pracoval stejný tým inženýrů. GDELS může nabídnout dva typy obrněnce Ascod 35 nebo Ascod 42, kdy číslo za jménem udává celkovou hmotnost.

Jeho posádku podle provedení tvoří tři vojáci a osm až deset členů výsadku. Vozidlo využívá podle požadovaného zatížení motor o výkonu 530 až 800 kW. Ascod 35 podle výrobce jede maximální rychlostí 70 kilometrů v hodině, dojezd činí 500 kilometrů. GDELS je dle svých zástupců schopen nabídnout osádkovou i bezosádkovou věž. Dřívější verze stroje užívá rakouská, španělská a britská armáda.

Německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojová vozidla Puma, které byly sestaveny na základě požadavku pro německou armádu. Maximální váha stroje je 45 tun, maximální rychlost 70 kilometrů a osádku tvoří tři lidé, výsadek dalších šest až sedm. Výkon motoru je 800 kW. Dojezd je v závislosti na terénu až 600 kilometrů. Stroj může být osazen bezosádkovou věží.

Podle zástupců firmy bylo v roce 2015 po testech zahájeno zavádění Pumy do výzbroje německé armády. Letos výrobce oznámil modernizační balíček spočívající v modernizaci optiky nebo instalaci protitankového raketového kompletu.

Firma Rheinmetall Landsysteme zároveň do soutěže poslala vozidlo Lynx, které vyrábí ve dvou verzích KF-31 s váhou do 38 tun nebo o několik tun těžší KF-41. Posádku tvoří tři vojáci, lehčí typ uveze ve výsadku dalších až šest vojáků, těžší osm. Podle údajů výrobce je motor o výkonu 850 kW schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 kilometrů v hodině. Operativní rozsah výrobce uvádí přes 500 kilometrů.

Výrobce vyzdvihuje modulární koncept vozidla, které je dle něj možné přizpůsobit požadavkům pozemního vojska. Podle konkurentů by právě Lynx mohl nejlépe vyhovovat předpokládaným armádním požadavkům.