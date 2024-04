Začaly zápisy na základní školy. Nežádejte o odklad, dětem uškodí, nabádají odborníci

Začíná období zápisu předškoláků do prvních tříd. Ročně si v Česku školní docházku odloží téměř čtvrtina dětí, to je jedno z největších čísel v Evropě. Podle odborníků je velká část odkladů zbytečná a rodiče k nim přistupují kvůli zbytečným obavám. Případů, kdy je opravdu nutný, je jen minimum.

Rodiče se bojí, že jejich dítě by ostatním spolužákům nestačilo, škola by pro něj byla náročná, a často se proto rozhodnou, že nástup na základní školu o rok odloží. Nejčastěji argumentují tím, že jejich dítě je ještě nevyzrálé nebo trpí poruchami řeči. Oslovení odborníci však tvrdí, že to nejsou dostatečné důvody, proč požádat o odklad.

"Děti v předškolním období prochází poměrně rychlým vývojem a to, co vypadá, že nezvládne na jaře, tak na podzim už zvládnout může," říká odbornice na předškolní vzdělání Kateřina Lánská z EDUin. Ředitel brněnské psychologicko-pedagogické poradny Libor Mikulášek navíc tvrdí, že více než polovina dětí nastupuje do první třídy s nějakou vadou řeči, která však ve škole brzy zmizí.

Podle psycholožky Galiny Jarolímkové má odklad smysl například u dětí se smyslovými vadami, u kterých následuje řádná péče. "Mohou to být například i děti s odlišným mateřským jazykem. Nemluvím pouze o ukrajinských dětech, ale o všech, které ještě dobře neovládají český jazyk a potřebují rok na to, aby nedostatky dohnaly," vysvětluje. O odložení povinné školní docházky lze podle ní uvažovat také, pokud je dítě nesoustředěné, neklidné, nesamostatné, impulzivní, agresivní nebo se neumí podřídit autoritě.

K odkladům by tedy mělo podle oslovených expertů docházet jen výjimečně, a to zhruba ve dvou procentech případů. Ministerstvo školství odhaduje, že letos se bude odklad týkat asi 31 tisíc šestiletých dětí. Data výzkumníků z PAQ Research ukazují, že podíl odkladů se v jednotlivých regionech Česka významně liší.

"Na jedné mateřské škole může být odkladnost padesátiprocentní a hned vedle jen pětiprocentní. Nikdo neřeší, jak má být nastavený přechod z mateřské do základní školy. Tenhle zmatek je zásadní problém. Rodiče pak často dají dítěti odklad kvůli špatnému doporučení," říká analytik Karel Gargulák z PAQ Research.

Ředitel Mikuláš navíc tvrdí, že nesprávný odklad může dítěti uškodit. Rok navíc ve škole může dítěti bránit ve zdravém rozvoji a způsobovat další problémy. "Pokud nastoupí na základní školu starší dítě, může pak vše jednodušeji zvládat než jeho spolužáci. Začne se nudit a zlobit, čímž narušuje celý zbytek třídy," popisuje Mikulášek.

Podle něj by bylo na místě upravit na základních školách výuku v prvních třech ročnících, zejména zpomalit náběh učiva. Zároveň by prosazoval, aby učitelé měli více prostoru se žákům s nějakými potížemi věnovat.

Tomu, jak omezit odklady, se zabývá i odborná skupina na ministerstvu školství. Připravila čtyři varianty řešení, které nyní bude konzultovat s odborníky a politiky. "Musíme se zaměřit na individualizaci výuky v prvních ročnících základních škol, poskytnout školám systémovou personální i metodickou podporu a omezit strach ze školního neúspěchu," říká ministr školství Mikuláš Bek (STAN).