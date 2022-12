Celníci podle obžaloby vynášeli informace lihové mafii. Hrozí jim až 16 let vězení

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo šest lidí v případu rozsáhlé kauzy týkající se vynášení tajných informací z Celní správy členům lihové mafie kolem Radka Březiny. Čtyři z nich byli v době trestného činu spjati s Celní správou. Obžalováni jsou z několika trestných činů včetně zneužívání pravomocí veřejného činitele či přijetí úplatku.

Čtyři z obžalovaných byly v době trestné činnosti příslušníky Celní správy; tři z nich jsou stále ve služebním poměru a kvůli stíhání jsou dočasně zproštěni výkonu služby, uvedli žalobci.

Další dva obžalovaní jsou členy původní lihové mafie, kteří již byli v souvislosti s nezdaněným lihem odsouzeni. Kauza se týká období let 2004 až 2012 a produkce nezdaněného lihu společností Morávia-Chem, kterou tajně vlastnil zlínský podnikatel Radek Březina. Při rozkrývání Březinovy kauzy vyšlo najevo, že členové mafie disponovali dopředu informacemi například o chystaných celních kontrolách.

Celníci podle obžaloby pomáhali zločinecké skupině krátit daně, obžalováni jsou z ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí jim až 16 let vězení. "Různou mírou součinnosti a podpory tzv. lihové mafie se obvinění příslušníci celní správy měli přímo podílet na vzniku celkové škody ve výši 6,8 miliardy korun, která byla způsobena zkrácenou spotřební daní z lihu," uvedli žalobci.

Březinově skupině celníci údajně vynášeli neveřejné informace z evidencí a trestních spisů celní správy, žalobci jim kladou za vinu i to, že mařili vyhledávací a prověřovací činnost pátracích orgánů celní správy. Pomáhat měli této skupině také v ekonomické likvidaci nepohodlných konkurenčních subjektů na černém trhu s alkoholem; Březinova mafie si tak mohla zajistit dominantní postavení na trhu.

"Je nepochybné, že bez krytí a přímého ovlivnění činností Celní správy souvisejících s procesem denaturací lihu, kontrolou přeprav mimobilančního lihu a výrobou lihovin, by tato skupina nemohla dlouhodobě fungovat," uvedli žalobci s tím, že nešlo o izolované selhání některých jednotlivců, ale o systémové narušení chodu orgánů Celní správy v oblasti spotřební daně.

Lihová kauza zahrnuje období let 1998 až 2013, ve kterém podle žalobců mafie obchodovala s 21 miliony litry nezdaněného lihu, únik na daních soud nakonec vyčíslil na 5,6 miliardy korun. S případem se pojí přibližně další tři desítky kauz. Sám Březina byl s dalšími šesti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen, dostal 13 let. Loni v červnu mu brněnský krajský soud tento trest nepravomocně zvýšil na 14 let a devět měsíců, podle rozsudku se v letech 2012 až 2014, když byl ve vazbě kvůli lihové kauze, pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků.

Rozsáhlý případ celníků v kauze Březiny ukončili policisté po čtyřech letech vyšetřování. Žalobce Radim Obst v srpnu při ukončení vyšetřování řekl, že svou roli hrálo obsáhlé objasňování velkého rozsahu skutečností či komplikované zajišťování důkazů, délku řízení podle něj ovlivnilo i to, že se během vyšetřování třikrát změnila osoba vyšetřovatele.