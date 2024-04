Za týden přibylo téměř 1500 nových případů černého kašle

Za týden v Česku přibylo podle statistik Státního zdravotního ústavu 1494 případů černého kašle. Jde o nejvyšší týdenní nárůst od začátku letošního roku. Od ledna lékaři evidují celkem 7888 nakažených. Podle informací ze Zdravotnické ročenky bylo na území dnešního Česka více nakažených naposledy v roce 1959, kdy se nakazilo 18 978 lidí, tedy rok po zahájení očkování.

Kvůli vysokému počtu případů je letos podle ministerstva zdravotnictví vyšší zájem i o očkování, letos se nechalo přeočkovat už více než 45 tisíc lidí, loni necelých 24 tisíc za celý rok. Podle informací, které poskytlo ministerstvo, si v současné době lékaři nemohou nově objednat vakcíny pro dospělé, výjimkou je očkování těhotných, pro které je k dispozici asi 4000 vakcín. Ministerstvo dodalo, že tento týden dorazí 90 tisíc dávek vakcíny pro přeočkování dospělých.

Odborníci upozorňují, že očkování ani prodělaná nemoc nechrání celoživotně, ochrana se postupně snižuje. Od roku 2009 se proto přeočkovávají děti i ve věku deset nebo 11 let. "Očkování u školních dětí jsme zavedli, protože jsme zaznamenávali stále více nemocných z řad adolescentů. Tyto statistiky poukázaly na fakt, že očkování poskytuje časově omezenou ochranu na čtyři až 12 let a je tudíž nutné přeočkovávat," uvedla na webu ústavu epidemioložka Kateřina Fabiánová.

I v současné době je nejvíce nakažených je ve věku 15 až 19 let, tvoří třetinu nemocných. Mezi nemocnými je také 119 dětí do jednoho roku, které ještě nemusí být plně očkovány. Přibližně 2,3 procenta nakažených dosud potřebovalo hospitalizaci, zemřeli tři nakažení. Za poslední týden do statistik žádné nové úmrtí nepřibylo.

Černý kašel se nejčastěji projevuje typickými záchvaty kokrhavého, zajíkavého kašle, které mohou trvat řadu týdnů. Mnohdy je nemoc spojená se zvracením, úbytkem váhy nebo celkovým vyčerpáním. Kvůli urputnému kašli může dojít až ke zlomeninám žeber, vzniku kýly či pomočování.

Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech (podle SZÚ)