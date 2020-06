Witowská končí s moderováním Událostí, chce se víc věnovat rodině

Moderátorka Světlana Witowská končí v hlavních zpravodajských pořadech České televize. Řekla to Deníku N. Možnost, že by z televize odešla úplně, nekomentovala. Witowská na sebe výrazně upozornila v roce 2018 před prezidentskou volbou, kdy úspěšně moderovala diskusi dvou prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Sklidila za to uznání veřejnosti i odborníků.

"Končím v Událostech a v Událostech, komentářích. Hlavní zpravodajskou relaci už vzhledem ke svým časovým možnostem dělat nemůžu. A nechci," řekla serveru. Oba pořady považuje za nejprestižnější ze zpravodajství ČT. K jakému termínu skončí, ještě přesně neví. Odmítla komentovat, jakou má od České televize nabídku či zda odejde úplně. "Zvažuju spíš svoje zařazení. Uvažuju o tom, jak ve svém životě dál, a nevím, co bude," dodala. Zmínila ale, že by se chtěla víc věnovat malému synovi. "Už dva roky se část měsíce vracím z práce až v půl dvanácté v noci a chtěla bych to změnit," uvedla. Odmítla rovněž, že by na ni kvůli její práci kdokoli vyvíjel tlaky. Související Witowská byla famózní, říká dramaturg prezidentské debaty. Moravec nelituje, že moderování odmítl Hlavní zpravodajskou relaci České televize Události moderuje Witowská od roku 2018. Předtím byla od roku 2014 moderátorkou pořadu Interview ČT24. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2017. V médiích pracuje Witowská od 90. let. Kromě České televize působila také třeba v televizi Prima nebo v ČTK. Z prvního manželství se sportovním komentátorem Robertem Zárubou má syna Viktora. V roce 2010 se stala manželkou Petra Witowského, který je ředitelem Dopravního podniku hlavního města Prahy a dříve působil v řadě bank včetně České spořitelny. Spolu mají syna Filipa. Video: Witowská jako moderátorka prezidentské debaty v roce 2018 0:58 Světlana Witowská během moderování prezidentské debaty v lednu 2018. | Video: