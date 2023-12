Poprvé ho potkal podřimujícího na zemi. Schwarzenberg byl jeden z milionu, říká Ash

Cítil hlubokou lásku k Česku a sehrál obdivuhodnou roli v české politice, vzpomíná pro Aktuálně.cz na zesnulého Karla Schwarzenberga přední britský historik a publicista Timothy Garton Ash. Bývalý ministr zahraničí, který má v sobotu pohřeb, byl podle něj dobrým přítelem a nonšalantním šlechticem.

S Karlem Schwarzenbergem se Timothy Garton Ash potkal na setkání disidentů v Budapešti v roce 1989. "Poprvé jsme se viděli ve velmi přeplněném bytě. Zřejmě se tenkrát cítil trochu unavený, takže ležel rozplácnutý na podlaze, taková obrovská aristokratická postava, a trochu podřimoval," popisuje redakci Aktuálně.cz.

Ash patřil mezi zahraniční osobnosti, které veřejně podpořily Schwarzenbergovu kandidaturu na prezidenta v roce 2013. Tehdy ve druhém kole prohrál s Milošem Zemanem. Spolupracovali spolu i na publikaci o tom, jak by válka v Kosovu měla přimět Evropskou unii k přehodnocení své budoucnosti. "Byl prostě jedinečný, dědic jednoho z opravdu velkých středoevropských šlechtických rodů s takovou aristokratickou nonšalancí. Schwarzenberg byl jeden z milionu," vzpomíná historik.

Bývalý šéf české diplomacie, poslanec a senátor zemřel ve Vídni 12. listopadu ve věku 85 let. Pohřeb se uskuteční v sobotu v poledne, jeho památku na začátku obřadu uctí vzpomínkovou řečí prezident Petr Pavel. Schwarzenberg podle něj byl velice inspirativní osobností. Pavel je rád, že měl možnost se s ním vícekrát sejít a poslouchat jeho názory. Oceňoval na něm, že se nebál říct svůj názor, jakkoli mohl být nepopulární.

Na zesnulého knížete vzpomínají i ve Spojených státech. Podle tamního listu The New York Times se Schwarzenberg nejvýrazněji zapsal do dějin jako český ministr zahraničí. Pro české vlády byl obzvláště cenný vzhledem ke svým kontaktům napříč Evropou, uvádí deník.

"Byl jako postava z učebnice dějepisu nebo ze sbírky pohádek," vzpomínal v rozhovoru diplomat Norman Eisen, který v letech 2011 až 2014 působil v Praze jako americký velvyslanec. "Zvyklosti mu byly naprosto lhostejné, přestože byl potomkem urozených evropských rodin, které tolik z oněch zvyklostí vymyslely," řekl.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová knížeti zase poděkovala za jeho zásluhy na Slovensku. "Posunul nejen Česko, ale i Slovensko co nejblíže pevným hodnotám demokracie," napsala. Rakouský kancléř Karl Nehammer v bývalém šéfovi české diplomacie zase viděl přesvědčeného Evropana a politika, který se pral za lidská práva a hodnoty EU.

Michail Chodorkovskij, který patří k nejznámějším politickým odpůrcům Vladimira Putina a v současnosti působí jako opoziční politik v emigraci, zase Schwarzenberga nazval opravdovým demokratem, zastáncem disidentů a klíčovou postavou utváření zahraniční politiky po sametové revoluci.

"Měl jsem tu čest se s ním setkat v červenci 2014. Byl opravdový demokrat, jehož vliv daleko překračoval rámec české politiky. Byl neochvějný zastánce disidentů a klíčová postava vytváření zahraniční politiky své vlasti po sametové revoluci. Jeho zásluhy o vládu Václava Havla je těžké docenit. Jeho moudrost a oddanost demokratickým hodnotám bude chybět," uvedl Chodorkovskij.