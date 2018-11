Vytušil jsem, že by mohl být prostor pro plnění programu SPD, řekl Okamura Babišovi

S řešením vládní krize, kterou rozpoutaly nové informace v kauze Čapí hnízdo, může premiérovi Andreji Babišovi pomoci pravicově radikální hnutí SPD Tomia Okamury. Okamura předsedovi vlády ve středu dopoledne řekl, že by chtěl, aby vláda namísto programu ČSSD prosazovala nápady SPD.

"Jako obvykle jsem vytušil, že by mohl být určitý prostor pro splnění programu SPD," řekl novinářům Okamura. Na setkání s Babišem jmenoval čtyři programové body, pro které bude od hnutí ANO chtít podporu. Sejdou se ještě jednou příští týden.

"Nesouhlasím s tím, že Andrej Babiš prosazuje program ČSSD. Chceme samozřejmě ČSSD vyměnit. Vycítil jsem krizi a šel jsem se zeptat, zda by nebyl prostor pro to, aby vláda prosazovala program SPD," vysvětlil setkání s Babišem ve středu dopoledne.

Sešli se krátce potom, co z premiérovy kanceláře na Úřadu vlády odešel předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Hamáček má vážné výhrady k fungování vlády pod vedením Babiše. ČSSD vadí aféra Čapí hnízdo a řada členů je znepokojená reportáží zveřejněnou tento týden na serveru Seznam Zprávy.

Z ní plyne, že si pětatřicetiletý Babišův syn Andrej policii stěžoval, že byl nedobrovolně odvezen na Krym. Andrej Babiš mladší přitom patří mezi obviněné v kauze Čapí hnízdo a podle jeho slov premiér chtěl, aby "zmizel". O tom, že ho muž, který pracoval pro společnost Agrofert, odvezl na východ, ale podle jeho slov předseda vlády možná ani nevěděl. Policie případ zatím uzavřela s tím, že se nic nestalo. Podle premiéra o únos nešlo.

Příští týden chtějí mimořádnou schůzi

Nicméně opozice a také sociální demokraté považují informace za alarmující a požadují rychlé vyšetření situace i postupu policie. Na příští týden chtějí svolat mimořádnou schůzi sněmovny, na níž budou poslanci rozhodovat, zda vysloví vládě nedůvěru.

Mimořádná schůze by se podle představitelů ODS měla uskutečnit příští týden ve čtvrtek. "Předpokládám, ze podpisy budou shromážděny ve čtvrtek, odevzdáme je tak, aby schůze mohla být příští týden," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

U běžné mimořádné schůze by předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) musel rozeslat pozvánky na setkání sněmovny minimálně pět dní předem, avšak případy, kdy se hlasuje o nedůvěře kabinetu, jsou výjimečné. "Lze ho svolat i dříve a pak je na poslancích, zda namítnou, či nenamítnou nedodržení lhůty. A pak rozhodne sněmovna hlasováním. V minulosti se ne vždy u nedůvěry lhůta dodržela, nicméně nikdy se to nenamítalo," uvedl Vondráček.

I s SPD by kritici šéfa ANO měli 92 hlasů, k sesazení vlády jich potřebují 101. Pokud by se přidala jen část zákonodárců sociální demokracie, stačilo by to k tomu, aby Babiš v roli premiéra prozatím skončil.

Prostor by dostal prezident Miloš Zeman, který by mohl pověřit sestavením jiného sboru ministrů nového premiéra - klidně znovu šéfa ANO.

Okamura: Stačila by nám vláda odborníků

V takto napjaté situaci to může být opět hnutí SPD, kdo stejně jako v uplynulých měsících v otázce některých zákonů pomůže Babišovi prosadit si svou vůli. Zatím sice SPD chce vyslovit vládě nedůvěru, ale situace se může změnit. "V tuto chvíli platí, že budeme hlasovat pro nedůvěru vládě, ale může být situace, že vláda se do té doby rozloží úplně. A to je jiná situace," zdůraznil předseda hnutí SPD.

"Kdyby to například ČSSD položila, tak by se hlasovalo v okamžiku, kdy je třeba vytvořit jiný formát," dodal Okamura s tím, že o tomto scénáři s Babišem nehovořil a nedostal od něj nabídku vstoupit do kabinetu. Okamura také opakoval, že nechce ministerská křesla, stačila by mu vláda odborníků.