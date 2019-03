Finále večírku ve sněmovně: Vondráček hrál na kytaru přímo na předsednickém pultu

Současný předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) po večírku ve sněmovní restauraci vyskočil na předsednický pult a zahrál na něm na kytaru. Za svůj exces se nestydí a nemyslí si, že by svým chováním snížil důstojnost svou či dolní komory.

"Bylo to v době, kdy se dělala rekonstrukce sálu, kdy tam byly vytrhané koberce. Tak jsme se domluvili, že bychom tam krátce zahráli. Já myslím, že to tomu sálu jen prospělo, že v Lucerně si zahraje kdekdo a tady zase si tolik lidí možnost zahrát nemá," řekl Vondráček webu Seznam Zprávy, který fotografie získal.

Ke "koncertu" na místě, odkud obvykle předseda řídí schůzi, došlo v říjnu 2017. Bylo to po volebním vítězství hnutí ANO a poté, co bylo oznámeno, že právě Vondráček bude šéfem dolní komory.

Budu rád, když zopakujeme ještě nějaké hudební vystoupení

Na dotaz Seznamu Zprávy Vondráček uvedl, že by něco podobného udělal i dnes. "Já dokonce budu rád, když zopakujeme ještě nějaké hudební vystoupení. Já mám jeden sen. Chtěl bych, kdybych tam dostal krojované lidi, folklorní sdružení. Já doufám, že si ještě ve sněmovně zazpívám," řekl.

Vondráček je znám ve sněmovně tím, že po schůzi občas chodí na večírky do sněmovní restaurace, kde své kolegy baví zpěvem a hraje na kytaru.

Své chování na půdě sněmovny Vondráček nevnímá ani jako "papalášské". "Já si myslím, že je to spíš takové odlehčení. A jak říkám, bylo to v době, kdy byl zrovna ten sál rekonstruovaný, takže rozhodně to nesnížilo ani důstojnost zasedání. I ti poslanci jsou lidé a je potřeba vypnout," uvedl Vondráček.