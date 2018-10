Ohrožení voleb v Moldavě. Voličů náhle přibylo, místostarostka napadne výsledky

Velké emoce ohledně voleb vzplály v obci Moldava, která leží na hřebeni Krušných hor a je známá velkým množstvím lidí v exekucích. Místostarostka Eva Kardová tvrdí, že v malé vesnici najednou narostl počet voličů o sedmnáct, což je na takové místo výrazná změna. Kvůli tomu avizuje, že napadne výsledek voleb. Z nekalého jednání, které vedlo k přihlášení nových obyvatel, podezřívá starostu Moldavy Jaroslava Poka.

Moldava - Místostarostka Moldavy Eva Kardová bije jen těsně před otevřením volebních místností v pátek ve dvě hodiny odpoledne na poplach. "V naší obci může být zásadním způsobem ohrožen demokratický průběh voleb," prohlašuje tato žena a argumentuje podivným zvýšením počtu voličů na poslední chvíli.

"Přihlásilo se k nám do obce těsně před volbami 17 osob, což činí dvacet procent původního počtu voličů," uvedla s tím, že police už přijala dvě trestní oznámení.

"Policie bude zkoumat, zda případným účelovým přihlašováním osob, případně za úplatu, nebyl spáchán trestný čin," napsala místostarostka do svého prohlášení, pod kterým je podepsaný i volební kandidát Michal Cuc. Kardová kandiduje za SNK Pracujeme pro Moldavu, Cuc pro Volba pro Moldavu.

Oba prohlašují, že se rozhodli do voleb jít společně a společně se budou bránit proti údajným volebním podvodům. A to jak trestním oznámením, tak následným napadením výsledků voleb. Podle místostarostky svědčí o přihlášení nových obyvatel do vesnice to, že si dali trvalý pobyt do dvou místních hotelů, ale přitom v těchto hotelích ani nebydlí.

Michal Cuc rovněž poukazuje na to, že minimálně jeden z hotelů, kde jsou noví "Moldaváci" přihlášeni, spoluvlastní starosta obce Jaroslav Pok. Redakce Aktuálně.cz jej oslovila, ale ten se odmítl vyjádřit. Podle obchodního rejstříku je ale spolumajitelem hotelu Santén skutečně Pok. Hotel je v současnosti v rekonstrukci, jak se přesvědčil zpravodaj Aktuálně.cz, na místě pracují dělníci.