Video: Falešný policista s majáčky chtěl rozdávat pokuty. Nakonec ze strachu ujel

Začalo to údajně nebezpečnou jízdou po okreskách Libereckého kraje, kterou zatím neznámý řidič fabie zakončil vybržďováním a předstíráním, že je policista. Své auto dokonce vybavil modrými majáčky a po ruce měl i průkaz policie. Z jiného řidiče se tak snažil vymámit pokutu. Zřejmě však nepočítal s tím, že jeho oběť má na palubní desce kameru, která vše zaznamenala.

Autor videa, Jiří Kopřiva, se v neděli vracel z České Lípy, když na silnici narazil na Škodu Fabii druhé generace. "Její řidič předváděl na silnici opravdu husarské kousky - předjížděl na plné čáře a snažil se dokonce ostatní auta vybržďovat," říká pro Aktuálně.cz Kopřiva. Po chvíli se mu nicméně podařilo fabii předjet a pokračoval dál. Když však vjížděl do další obce, riskující řidič ho znovu dohnal.

"Řítil se ke mně snad stovkou. Ukázal jsem na něj, jestli je v pořádku, a v tu chvíli z ničeho nic spustil majáčky," říká Kopřiva. Celá situace mu přišla podezřelá, stejně jako podivně působící modré majáky, a tak se rozhodl nezastavit. Po chvíli mu však řidič fabie nebezpečným manévrem zatarasil cestu.

"Normálně mě vybrzdil. Nezbylo mi než zastavit. Přiskočil k mému autu, otevřel dveře a začal na mě řvát, že jsem ho nechtěl nechat předjet, že jsem udělal spoustu přestupků, že to budu mít neskutečně drahé a že mi na místě může sebrat řidičák," vypráví Kopřiva, kterému se celá situace nezdála a tak řidiči fabie odvětil, že se s ním nebude bavit, dokud mu neukáže služební odznak.

Na to se muž bez uniformy vrátil do svého vozu pro peněženku. "Ukazoval mi nějakou plastovou kartičku, jakože je od Policie ČR. Řekl jsem mu ale, že se mi nezdá jeho auto a už vůbec ne jeho vystupování a že tedy zavoláme jeho kolegy, ať počká na místě a že se domluvíme s nimi," říká Kopřiva. Taková vyhlídka se ale falešnému policistovi nezdála a vrátil se do vozu.

Kopřiva se ho ještě pokusil zastavit a vystoupil ze svého vozu. "Ukazoval jsem mu, že mám v autě kameru, vše nahrávám a že to také zveřejním. On na to potom šlápl a odjel," uzavírá Kopřiva.

Případ řeší policie

Celý incident už šetří skuteční policisté. "O případu víme, zabýváme se jím a z důvodu místní příslušnosti jej vyšetřují policisté v Mělníku," uvedl pro Aktuálně.cz Vojtěch Robovský z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

O skutcích, kterých se mohl řidič fabie dopustit, nechtěl spekulovat. Teoreticky však za přečin přisvojení si pravomoci úřadu může řidičovi hrozit trest až dva roky vězení. Postih by si mohl vysloužit i za nebezpečnou jízdu.

Je navíc možné, že nejde o ojedinělý případ. Někteří uživatelé na sociálních sítích tvrdí, že mají s tímto řidičem vlastní zkušenosti. "Taky vám ukázal falešný služební odznak? Toho z***a jsem potkala i já. Ukazoval na mě za jízdy odznak, tak jsem mu ukázala prostředníček a dal pokoj. Samozřejmě jel jako hovado. Ve městě," uvedla Lea K. na Facebooku.

Paradoxně však postih hrozí i autorovi videa za to, že záběry zveřejnil bez rozmazání tváře řidiče fabie a jeho SPZ. To totiž nedovoluje zákon o ochraně osobních údajů. "Jsem si vědom, že mi hrozí postih. Ale myslím, že by tohle měl vidět opravdu každý. Nikdo neví, kolik lidí už okradl," říká na to Kopřiva.