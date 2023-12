Viděl jsem, jak střílel směrem k Pražskému hradu a pak zbraň zahodil, popisuje svědek

Po střelbě na pražské filozofické fakultě zůstalo zatím patnáct zavražděných a třicet zraněných. V těsné blízkosti fakulty stojí budova Rudolfina. Aktuálně.cz mluvilo s ředitelem tamní galerie Petrem Nedomou, který měl na střelce výhled. Podle něj pachatel v jedné chvíli zahodil zbraň a dal ruce nahoru. Viděl také policisty, kteří na střechu fakulty střílejí.

Co přesně jste viděl?

Viděl jsem na horním ochozu filozofické fakulty stát mladého člověka. Netuším, jestli to byl pachatel. Ale v ruce měl zbraň. Nerozeznal jsem kterou, jestli to byl samopal nebo něco takového. Střílel směrem k Mánesovu mostu, to znamená k Pražském hradu.

Kolik bylo v tu chvíli hodin, díval jste se?

Úplně přesně to nevím, trochu ztrácím pojem o čase. Mohlo být půl čtvrté, určitě se ještě nestmívalo.

Jaká byla situace na ulici?

Celé náměstí už bylo obsazeno řadou policejních a různých jiných aut. Viděl jsem také z boku, jako by od Kaprovy ulice, vybíhat policisty, kteří stříleli směrem nahoru na filozofickou fakultu. Byl tam velmi vzrušený pohyb ozbrojených mužů.

Když ten mladý muž několikrát vystřelil směrem k Mánesovu mostu, dal ruce nahoru a zahodil zbraň, takže dopadla na přechod mezi parkem a filozofickou fakultou. Pak tam zase pobíhala celá řada policistů na levou i pravou stranu, dole byli připraveni snajpři s dlouhými zbraněmi a celá řada ozbrojených policistů.

Jak se zachoval střelec poté, co odhodil zbraň na ulici?

Pak už nebyl vidět. Je tam poměrně vysoké kamenné zábradlí, takže za ním zmizel. Netuším, co se dělo pak.

Viděl jste, že střelec na ulici někoho zranil?

Na Palachově náměstí jsem nic takového neviděl. Každopádně při pozdější evakuaci z filozofické fakulty vycházeli lidé s rukama za hlavou, přibíhali tam záchranáři se zlatými fóliemi, které mají chránit lidi proti chladu, protože venku bylo velmi nevlídné počasí.

Kde jste byl ve chvíli střelby?

Byl jsem uvnitř Rudolfina krytý zdí, dával jsem si pozor. Na ochozu v prvním patře České filharmonie jsou okna směrem k filozofické fakultě, odkud jsem se díval.

Střelbu jste slyšel, nebo jste se o ní dozvěděl jinak?

Slyšel jsem střelbu a slyšel přijíždějící policejní auta. Ze své kanceláře, která má okna k řece, to znamená přesně na opačnou stranu, jsem viděl muže s revolverem v ruce, který velmi razantně vyháněl lidi, kteří stáli na chodníku naproti filozofické fakultě a zaháněl je za roh Rudolfina. Z toho jsem pochopil, že se děje něco opravdu velmi vážného.

Jak dlouho trvalo, když jste uslyšel střelbu až poté, kdy se vám útočník ztratil z dohledu?

Myslím si, že to mohlo být pět až deset minut. Nedokážu to přesně odhadnout. Myslím, že v těchto chvílích člověk čas vnímá trochu jinak, takže se nemohu spolehnout jen na svůj pocit.

Dostalo Rudolfinum zprávu od policie, co se venku děje?

Já jsem žádnou zprávu od policie nedostal. Ale je třeba vědět, že Rudolfinum je v první řadě sídlo České filharmonie. Galerie Rudolfinum je pouze organizační složka České filharmonie. Je možné, že její vedení nějakou informaci dostalo, ale ta se ke mně nedostala.

Jsem v Rudolfinu, zatím nemůžeme ven

Můžete potvrdit, že lidé evakuovaní z filozofické fakulty jsou nyní v Rudolfinu?

Částečně, někteří byli odváděni z filozofické fakulty směrem pryč a část je nyní shromážděna ve dvoraně Rudolfina.

Jsou všichni zaměstnanci Rudolfina v pořádku?

Netuším. Z mých zaměstnanců, to znamená zaměstnanců Galerie Rudolfina, není zraněný nikdo. A pokud vím, ale to nemohu potvrdit, není zraněný nikdo ze zaměstnanců Rudolfina.

Kde se nyní nacházíte?

V tuto chvíli není možné opouštět budovu Rudolfina. Naši návštěvníci, kteří tu byli, byli jen dva, tak bezpečně odešli z budovy ven. Zůstali tady lidé evakuovaní, předpokládám z filozofické fakulty.

Dotkl se policejní zásah Rudolfina?

Policie prohledala horní část Rudolfina, uzamkla galerii, tím pádem jsme zamčení vevnitř a v naprostém bezpečí.

Máte představu, kdy byste mohl jít domů?

To nemám vůbec, protože netuším, co se venku děje. Oni nás neinformují o krocích, které podnikají. Z internetu jsem se dozvěděl, že střelec je zneškodněný. Zbytek je v rukou policie, do kterých jí svůj život rád svěřím, protože se mi jevilo, že postupuje velmi racionálně a hbitě.