Polovina Čechů odmítá teorii, že Česko podporuje Izrael kvůli finančníkovi Sorosovi

Téměř polovina Čechů nesouhlasí s tvrzením, že některé státy střední Evropy, včetně Česka, jsou v aktuálním konfliktu na Blízkém východě na straně Izraele kvůli vlivu finančníka George Sorose. Nejvíce jsou o tom přesvědčeni voliči SPD a Trikolory, vyplývá z průzkumu agentury Median pro institut CEDMO.

Výzkum rovněž ukázal, že v této otázce sdílejí ženy a muži podobné názory. Přes 56 procent mužů a více než polovina žen se staví kriticky k uvedenému tvrzení, zatímco přes 13 procent mužů a téměř 11 procent žen ho podporuje.

Myšlenku, že by Česko automaticky podporovalo Izrael kvůli vlivu George Sorose, nejvíce odmítají mladí lidé ve věku 16 až 24 let a osoby starší 65 let. Naopak 16 procent lidí z věkové kategorie 45 až 54 let s daným tvrzením souzní.

Podle dosaženého vzdělání největší míru nesouhlasu vykazují lidé s vysokoškolským titulem, téměř 58 procent z nich odmítá vliv Sorose. Nejvíce s tímto názorem souhlasí lidé se střední školou bez maturity.

Politické preference také hrají klíčovou roli. Největší část podporovatelů této myšlenky lze najít mezi voliči SPD, kde s názorem souzní 24 procent z nich. Nejméně této teorii věří podporovatelé koalice Spolu a také Pirátů se Starosty.