Volební neúspěch zburcoval KSČM, svolala brzký mimořádný sjezd

Praha - Komunisté zhodnotí výsledky komunálních a senátních voleb příští sobotu na mimořádném jednání stranického ústředního výboru. Informaci serveru iDnes.cz potvrdila mluvčí KSČM Helena Grofová.

Vedení strany tak reaguje na tristní výsledky v komunálních volbách. Komunisté se poprvé od roku 1990 nedostali například do pražského a brněnského zastupitelstva, pohoršili si i ve zbytku republiky. V senátních volbách postoupila do druhého kola jen Milada Halíková v Karviné.

Předseda strany Vojtěch Filip to označil za odraz současné situace společnosti i toho, že KSČM postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. Očekává lepší výsledek v celostátních i evropských volbách.

Původně se mělo širší vedení komunistů sejít až v prosinci, kdy má v plánu probírat právě volby do Evropského parlamentu. Vedení však podle Grofové upřednostnilo obě témata oddělit, aby na ně bylo dost času.

Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála vyzval bezprostředně po volbách Filipa k rezignaci. Filip označil Skálovu výzvu za irelevantní, podle něj měl Skála sám kandidovat, aby ukázal, jakou má podporu. Skála s Filipem letos v dubnu těsně prohrál volbu předsedy KSČM, následně zcela vypadl z komunistického vedení.

Ústřední výbor je nejvyšším orgánem KSČM mezi sjezdy, schází se obvykle jednou za čtvrt roku. Jeho zasedání bude příští týden předcházet páteční schůzka užšího vedení ve výkonném výboru. Ke svolání ústředního výboru se rozhodli členové vedení kvůli obavám z toho, že by v prosinci bylo hodnocení komunálních voleb časově náročné a nezbylo by dost času na to probrat evropské volby, které se konají příští rok.