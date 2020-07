Varnsdorf dle soudu s radary nepostupoval legálně. Mezi obviněnými je bývalý starosta

Město Varnsdorf nepostupovalo při pronájmu radarů soukromé firmě podle zákona. Usnesení rady města, na něž navázalo uzavření nájemní smlouvy na radary na měření rychlosti, jsou nezákonná a Krajský soud v Ústí nad Labem je pátečním rozhodnutím zrušil.

Město kritizovanou smlouvu s firmou Water Solar Technology provozující radary koncem loňského roku vypovědělo. Firma dostávala za naměření překročené rychlosti odměnu. V souvislosti s pronájmem radarů policie obvinila pět lidí včetně bývalého starosty Stanislava Horáčka.

Rozsudek nabude právní moci momentem doručení. Proti němu lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Žalobu na město podalo ministerstvo vnitra, které napadlo dvě usnesení rady z března 2019. Na jejich základě podepsala radnice v pořadí třetí smlouvu se společností Water Solar technology. Firma dostávala odměnu za každé naměřené překročení rychlosti.

Usnesení jsou podle soudu v rozporu se zákonem a judikaturou Nejvyššího správního soudu. "Pokud provádí radarové měření soukromá osoba, je vyloučeno, aby tato osoba jakkoliv participovala finančně na výsledcích radarového měření a zároveň je vyloučeno, aby mohla spravovat i ten systém radarového měření," uvedla soudkyně Markéta Lehká.

Policie už dříve uvedla, že firma Water Solar Technology neoprávněně získala 23,4 milionu korun z provozu radarů. Podle soudkyně není vyloučeno, že bude město muset vracet peníze za pokuty. "Ale to nebylo předmětem dnešního jednání," uvedla Lehká.

Radnice kritiku odmítá

Bývalé vedení radnice kritiku odmítalo. Tvrdilo, že město protiprávně nepostupuje a uzavřené smlouvy jsou v souladu se zákonem. Zakázku poprvé vyhrála společnost Water Solar Technology v roce 2017 a zvítězila i v opakované soutěži.

Současné vedení města se sejde začátkem příštího týdne a bude situaci řešit s právníkem. Řekl to mluvčí radnice Tomáš Secký. Spokojena s dnešním rozhodnutím je zastupitelka Lenka Lanková (Republika pro Varnsdorf), která podávala žádost o prošetření věci na policii. "Mě to (dnešní rozhodnutí soudu) vlilo i slzy do očí," řekla novinářům. Občané města pokuty podle ní zpočátku platili a peníze chodili zejména od obyvatel sousedního Německa.

Vyšetřování případu pronájmu radarů zatím neskončilo. Dozorující státní zástupce Jan Veselý řekl, že se nyní čeká zejména na výsledky podaných žádostí o právní pomoc v cizině. Stíháno je stále pět osob, vedle Horáčka také bývalý místostarosta Josef Hambálek, jako právnická osoba firma Water Solar Technology, její jednatel Miloš Schubert a další člověk. "Je potřeba všechno bez chyb dotáhnout do konce. Věřím, že následný soud zohlední dnešní rozhodnutí," uvedla Lanková.