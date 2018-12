Vánoční strom na "Staromáku" se po odpočítávání nerozsvítil, zamrzl notebook

Na Staroměstském náměstí v Praze se v sobotu odpoledne rozsvítil vánoční strom. Slavnostní okamžik si nenechaly ujít tisíce lidí, kteří zaplnili i přilehlé ulice. Rozsvěcení stromu však provázely technické potíže. Napoprvé se tisíce světel nerozzářily, marně se odpočítávalo i podruhé. Až po chvíli se pak smrk rozsvítil. Centrum metropole letos zdobí třiadvacetimetrový smrk z Rynoltic v Libereckém kraji, který rostl na zahradě rodinného domu 61 let.

Zaplněné náměstí v 16:30 odpočítalo vteřiny do jeho rozsvícení, strom ale zůstal potemnělý i po druhém pokusu. Rozsvítil se až o chvíli později. "Zamrzl nám bohužel notebook, který to ovládá," sdělila mluvčí trhů Hana Tietze. V noci pořadatelé rozsvěcení zkoušeli.

I přes velkou návštěvnost se akce obešla bez větších problémů. "Strážníci také přivolávali záchrannou službu pro jednu těhotnou ženu a indisponovanou cizinku. Dále nalezli jednoho malého chlapce-cizince, kterého předali rodičům," informovala Seifertová.

Kvůli velkému zájmu veřejnosti, která každoročně míří na Staroměstské náměstí, aby rozsvícení stromu viděla, bylo už před dvěma lety zavedeno jeho opakování. Znovu se tak rozsvítí dnes a každý den až do konce trhů 6. ledna každou hodinu od 16:30 do 21:30. Hudbu Karla Svobody, do jejíhož rytmu strom bliká, bude střídat skladba od amerického skladatele filmové hudby Johna Williamse Somewhere In My Memory.

O doprovod slavnostní chvíle se postarala hudba z pohádky Tři oříšky pro Popelku, také ozdoby jsou tentokrát s motivy z pohádek. Pod stromem nechybí tradiční dřevěný betlém. Strom slavnostně rozsvítili primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) a herec Pavel Trávníček, který ve slavné pohádce ztvárnil Popelčina prince.

"Všem Pražanům bych popřál, aby fungovaly všechny nadjezdy, podjezdy, mosty a objízdné trasy," řekl publiku před rozsvícením Trávníček. Nový primátor Hřib, pro nějž bylo rozsvěcení stromu jednou z prvních primátorských povinností, jim popřál, aby "na Vánoce alespoň na jeden den vypadli z každodenního kolotoče, pracovního shonu, sešli se s blízkými a přáteli a užili si dobrého jídla a vánoční pohody".

Každý den ožije Staroměstské náměstí kulturním programem. Na pódiu se za 37 dnů konání trhů vystřídá 150 vystoupení. Na náměstí budou fotokoutky se saněmi nebo Popelčiným střevíčkem. Novinkou letošních trhů je snaha o snížení ekologické zátěže. Kelímky, tácky a tašky budou z kompostovatelného materiálu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce nechat prověřit výběrové řízení z roku 2016 na pronájem Václavského a Staroměstského náměstí společnosti Taiko k pořádání trhů. "My jsme si jisti, že výběrové řízení v roce 2016 bylo transparentní. Jestliže je to přáním pana primátora výběrové řízení prověřit, tak my to jedině vítáme, protože zase čelíme nedůvěře ze strany vedení města a není to příjemné," řekl dříve Libor Votruba ze společnosti.

Taiko pořádá vánoční trhy v centru metropole od roku 2004. Před čtyřmi lety dostali pořadatelé výpověď, protože smlouvu vedení města považovalo za nevýhodnou. Ve výběrovém řízení však společnost opět uspěla. Každý rok platí městu za pronájem čtyři miliony korun.

Bezpečnostní opatření v centru města jsou podobná těm loňským. Na Václavském náměstí a náměstí Republiky jsou žlutočerné betonové bloky, které zpomalují projíždějící vozidla. Na frekventovaných místech policie posílila hlídky. V Česku stále trvá první stupeň ohrožení terorismem, v roce 2015 kvůli riziku Praha slavnostní rozsvěcení stromku zrušila.

Dnes se rozsvítily vánoční stromy na náměstích také například v Českých Budějovicích, v neděli se pak připojí v Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Zlíně, Trutnově, Vyškově, Kolíně nebo na Pražském hradě, kde zároveň zahájí tradiční sbírku pro SOS dětské vesničky. V Brně září vánoční strom už od pátku 23. listopadu.