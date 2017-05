Vandal brněnský orloj nezničil. Video s nadílkou kuliček bylo sehrané, autor chtěl napálit lidi

před 31 minutami

Brno - Na konci dubna se v médiích objevila zpráva, podle které měl vandal narušit brněnský orloj tak, že z něj naráz vypadly desítky skleněných kuliček. Důkazem mělo být video, které se rychle začalo šířit. O jeho důvěryhodnosti se však spekulovalo, policie totiž vyloučila poškození mechanismu hodin. Nyní se potvrdilo, že za vším stál tvůrce virálních videí. Chtěl vyzkoušet, jestli dokáže lidi napálit.

Ve videu "náhodní kolemjdoucí" natáčejí vandala, který neznámým předmětem naruší mechaniku hodin tak, že se z nich vysypou desítky kuliček. Vše ještě komentují a snaží se vandala od hodin odehnat. Ve skutečnosti ale "pachatel" i "svědkové" byli jedna dobře sehraná parta, ve které byl i najatý herec.

Záhadu objasnilo nové video, které na svém kanále publikoval Michal Orsava, iniciátor celé akce. Z toho je jasné, že šlo o pečlivě naplánovaný vtip. Orsava se specializuje na virální videa, která sami uživatelé lavinovitě šíří internetem. Známé je například falešné video, ve kterém nechce Andrej Babiš sdělovat své příjmy při hře Dostihy a sázky.

"Řekl jsem si, že to zkusím jiným způsobem, protože podobná díla jsem viděl u dalších autorů. Chtěl jsem vědět, jestli dokážu napálit lidi, a vytvořit něco, co se bude samovolně šířit, aniž by tam figurovalo jméno Babiše," řekl Orsava.

Všemu předcházela pečlivá příprava. Autor dokonce najal herce. "Bylo to dlouho plánované. Oslovil jsem Jaroslava Tesáka, který není tak známý, aby ho lidi poznali. Měl hrát svědka a autora videa. Přesně věděl, co má říkat, " uvedl Orsava.

Herec pak vypovídal v jedné z televizních reportáží. "Nevím, co tam tím nástrojem dělal, ale vysypala se asi stovka kuliček," vyprávěl Tesák. Skleněné kuličky si ale ve skutečnosti přinesla parta s sebou a byly ukryté v dlouhém nástroji, který měl mechaniku hodin rozbít.

"Video jsme zveřejnili na internetu, ale Jaroslav jako "svědek" to poslal i přímo nějakým bulvárním médiím. Napsal jim, co viděl, s tím, že by se o to někdo měl zajímat," řekl Orsava Aktuálně.cz a dodal, že některá média svědka oslovila sama.

Jiná média ale lest prohlédla. I proto se druhé video na stejné téma už moc neujalo.

Hodiny sochaře Oldřicha Rujbra a architekta Petra Kameníka jsou od počátku předmětem diskusí. Neukazují totiž přímo čas, zato každý den přesně v 11 hodin vypadne skleněná kulička se znakem Brna, kterou je možné v jednom ze čtyř otvorů chytit.

Další podobné kousky Orsava neplánuje. "Dělám na dalších projektech, ale tohle bylo dost ojedinělé. O klamání obyvatel se až tak nezajímám," směje se s tím, že chce prostě jen bavit lidi.