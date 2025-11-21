"Z celých čtvrtí se stane mrazák." Letošní zima hraje do karet Putinovi, tuší expert

Nastávající zima bude pro Ukrajinu drsnou zkouškou. Jak připomíná analytik deníku Telegraph Roland Oliphant, zda se napadená země dostane na bod zlomu, budou v následujících měsících určovat tři faktory. Scénář, o němž hovoří, přitom počítá i s americkým mírovým plánem, který by měl podle amerického prezidenta Donalda Trumpa konflikt do konce roku ukončit. Analytik jej ale vnímá spíše jako nástroj politického tlaku než coby reálné řešení.
"Rusko ve válce proti Napoleonovi a Hitlerovi spoléhalo na zimu, aby změnilo průběh konfliktu. Dnes Vladimir Putin doufá, že nejpochmurnější měsíce roku povedou k průlomu ve válce, jejíž náklady na lidi, peníze a materiál se staly stále absurdnějšími," popisuje analytik. Rusové tak podle něj opětovně spoléhají na "generála zimu" a Ukrajinci jsou letos v nevýhodě.
Prvním z klíčových faktorů jsou energie, respektive ruské útoky na energetickou soustavu. Agresor se permanentně snaží Ukrajince odříznout od tepla. "Obyvatelé Kyjeva se v posledním měsíci potýkali s postupnými výpadky proudu. Normou je osm až deset hodin denně bez elektřiny," připomíná analytik tíživou situaci napadené země.
Rusko na energetickou soustavu před zimou útočí cíleně. Pomocí dronů a raket se snaží zemi odříznout od elektřiny a tekoucí vody. Ale nejen to. Cílem agresora jsou například i části infrastruktury, které umožňují přesun potravin.
Jak pak analytik připomíná, na Ukrajině je většina populace závislá na teplé vodě, kterou přijímá z elektráren. Pokud je elektrárna poškozena, přestává v celých čtvrtích fungovat ústřední vytápění. "Celé budovy - dokonce i městské části - se jednoduše stanou mrazáky," popisuje analytik následky takového útoku, pokud elektrárnu odstaví na vícero dní. Rusové takto útočí především na východě země.
Dalším faktorem je politický tlak. Jde například o korupční skandál, který otřásá ukrajinskou politickou scénou. Další politickou "frontou" jsou pak vyjednávání o mírovém plánu. "Diplomaticky byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyloučen z 28bodového mírového plánu Trumpovy administrativy, který by údajně předal Donbas Rusku," píše Oliphant.
Neméně zásadní je pak skutečná frontová linie. I tu zasáhne mráz. A často jde o drobnosti, například baterie dronů, které se v chladu rychleji vybíjí. Stejně tak například s opadajícím listím mizí úkryty.
A Rusko pomalu, ale jistě postupuje. "Na severu se jeho síly plíží zpět k frontové linii z roku 2022, kterou ztratilo v ukrajinské bleskové protiofenzivě, uvádí analytik.
Rusové znovu vstoupili do Kupjansku, strategicky významného města na hřebeni řeky Oskil, a blíží se k řece Severní Doněc poblíž Lymanu. Silnice mezi Izjumem a Slovjanskem je opět zranitelná vůči útokům dronů, poprvé po třech letech, dodává a připomíná i obklíčení Pokrovsku.
"Snad nejnebezpečnější je, že Rusko dosáhlo nečekaného pokroku tím, že efektivně obešlo křídlo frontové linie v Záporožské oblasti," vysvětluje dále Oliphant. Podle něj je tak zima nakloněná spíše Rusům než Ukrajincům. "Generál zima má na sobě ruskou uniformu," píše analytik závěrem.