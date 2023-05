V noci na čtvrtek Česko potrápí přízemní mrazy. Mohou poškodit úrodu

Běloruský soud ve středu poslal bývalého šéfredaktora opozičního média Nexta Ramana Prataseviče na osm let do vězení, píší agentury Reuters a TASS. Úřady ho obvinily z řady trestných činů včetně spiknutí s cílem uchvátit moc. Běloruské bezpečnostní složky zadržely nyní sedmadvacetiletého Prataseviče předloni v květnu společně s jeho tehdejší ruskou partnerkou Sofijí Sapegaovou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun mířící z Atén do Vilniusu. Prokuratura pro Prataseviče žádala deset let za mřížemi.