V Déčku jsme chybovali, uznal Dvořák. K nepřijetí výroční zprávy ČT však nevidí důvod

před 8 minutami

Poslanecká sněmovna by dnes měla schvalovat výroční zprávy České televize za loňský a předloňský rok. Nejde přitom o formalitu. Pokud by u poslanců dvakrát neprošly, mohli by odvolat a kompletně obměnit celou Radu ČT. Mezi pravomoci rady přitom patří i odvolání generálního ředitele televize.

Praha - Poslanci se budou výročními zprávami zabývat v pro televizi nelehké době. Sněmovní školský výbor přijal před časem usnesení, že její dětský program "vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí". Reagoval tak na reportáž, kde se mimo jiné mluvilo o Palestině jako o Izraelem okupovaném území. Generální ředitel Petr Dvořák uznal, že televize v tomto konkrétním případě pochybila. "Neděláme všechno skvěle. Uznávám, že zrovna v tomhle případě chyba vznikla. Poučili jsme se z ní. Ale nepřipadá mi, že je natolik zásadní, aby ji řešila Poslanecká sněmovna," prohlásil Dvořák. Obává se však, že by tato kauza mohla sloužit poslancům k odůvodnění, proč výroční zprávy neschválit. "Asi není náhodou, že ve chvíli, kdy má ČT ke schvalování v Poslanecké sněmovně výroční zprávy, se vezme jedna reportáž ze zpravodajství pro děti, které se vysílá každý den po dobu pěti let, a že se z ní dělá jakýsi generální problém," řekl Dvořák. Minulý týden na něj navíc anonym podal trestní oznámení kvůli údajnému pochybení televize při zajišťování dopravy. Je mu v něm vyčítáno, že televize v roce 2017 na tuto položku za celkem více než 68 milionů korun nevypsala jedno výběrové řízení. ČT takový postup vzhledem ke svým specifickým požadavkům označuje za nerealizovatelný. Ačkoliv Dvořák jakékoliv pochybení odmítá, zaráží ho v kombinaci s kauzou programu Déčko načasování podání trestního oznámení. "Připadá mi, že celá ta věc je řízená. Proto doporučuji sledovat, jaké kdo bude ve sněmovně používat argumenty," dodal Dvořák. Dvořák je jako Zeus z Kavčích hor, zaznělo na výboru, který kritizoval Zprávičky ČT číst článek Výročními zprávami se zabýval již volební výbor, který poslancům doporučil jejich schválení. Jde však pouze o poradní stanovisko a poslanci se jím nemusí řídit. Například předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO) se hlasování zdržel. "Opravdu nevím, nechci se pouštět do žádných spekulací," odpověděl na otázku, zdali může být trestní oznámení opodstatněné nebo se promítnout do hlasování ve sněmovně. 30 procent, že výroční zprávy neprojdou Jeho stranický kolega Aleš Juchelka doufá, že oznámení nebude mít na případné nepřijetí výročních zpráv vliv. "Pevně věřím, že ne. Zpráva o hospodaření ČT je v pořádku, vyplývá to i z hlasování na volebním výboru. Pokud se tam někomu něco nezdá a my z výroční zprávy nevyčteme, jak jsou dělána výběrová řízení, tak to musíme nechat na policii. My bychom to nijak ovlivňovat samozřejmě neměli," řekl Juchelka. Místopředseda volebního výboru Tomáš Martínek (piráti) má však stejné obavy jako šéf ČT. "Může to být záminkou pro neschválení, stejně jako kauza Déčko. Dávám tomu 30 procent, že výroční zprávy neprojdou," odhadoval situaci Martínek a dodal, že by poslanci k pouhému trestnímu oznámení přihlížet neměli. "Já teď můžu jít a podat třeba deset trestních oznámení," řekl. Pravděpodobně nejhlasitější kritici České televize ve sněmovně jsou zástupci SPD. Další místopředseda volebního výboru Lubomír Španěl však nechtěl na otázky redakce Aktuálně.cz k možným důsledkům trestního oznámení na Dvořáka vůbec odpovídat. "Já tohle řešit nebudu. Nezlobte se," řekl a zavěsil telefon.