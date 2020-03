V Česku loni přibylo nejvíc obyvatel za posledních 11 let, roste i počet manželství

Počet obyvatel České republiky loni vzrostl nejvíce za posledních 11 let, a to o 44 139 na 10 693 939 lidí. Počet zemřelých mírně převyšoval počet narozených. Veškerý přírůstek tak zajistila migrace ze zahraničí. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V Česku se loni narodilo 112 231 dětí, přibližně o 1800 méně než v roce 2018. Meziročně klesl i počet zemřelých, kterých loni bylo 112 362, tedy o téměř 600 méně. Za nárůstem počtu obyvatel stála výhradně zahraniční migrace. Do země se přistěhovalo 65 571 cizinců, naopak za hranice zamířilo z Česka 21 301 lidí. "Více než 40 procent celkového salda zahraničního stěhování tvořila migrace Ukrajinců. Těch u nás v loňském roce přibylo 18 000," uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. S výrazným odstupem následovali Slováci, kterých v Česku přibylo 4602, Rusové a Rumuni. Podíl dětí narozených mimo manželství se loni druhým rokem v řadě snížil, a to na 48,2 procenta. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let, více jak třetinu rodiček představovaly ženy ve věku 28 až 32 let. V roce 2019 uzavřeli obyvatelé České republiky 54 870 manželství, o 400 více než v roce 2018. Počet sňatků rostl již šestým rokem v řadě a dosáhl druhého nejvyššího počtu od roku 2001. "Bohatší na sňatky byl pouze rok 2007. Růst zájmu o sňatky je přitom zaznamenáván jak mezi svobodnými snoubenci, tak i mezi rozvedenými," dodala Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počet obyvatel Prahy se loni zvýšil o zhruba 15 600 na 1,324 milionu. Většina nových obyvatel se přistěhovala, metropole ale získala nové občany i přirozeným přírůstkem. Hlavní město zůstává druhým nejlidnatějším regionem České republiky po Středočeském kraji, kde na konci loňského roku žilo 1,385 milionu lidí. Přes milion obyvatel mají ještě Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.