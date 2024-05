Stávka v justici: V Praze ztichly soudní chodby, někde zavřely i podatelny

V oknech Justičního areálu Na Míčánkách visely nápisy upozorňující na jednodenní výstražnou stávku soudních zaměstnanců za vyšší platy. U vrchního soudu se kvůli nedostatku úředníků konala jen insolvenční a dvě trestní řízení. U středočeského krajského soudu pracovala v infocentru jedna zaměstnankyně místo čtyř.

Justiční odbory stávku vyhlásily poté, co se minulý čtvrtek nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na požadovaném navýšení platů o 15 procent. Blažek dnes na síti X uvedl, že stávka je důsledkem "oprávněného, desítky let rostoucího pocitu nedoceněnosti specifik v činnosti administrativy v justici".

"Ke kumulaci rozhořčení se přidala inflace, zděděný stav veřejných financí, rostoucí agenda a některá nedorozumění. Přesto věřím, že se situace zlepší. Snažíme se o to, jak jen můžeme. Ne vždy před TV kamerami," napsal ministr.

Soudci požadavky personálu podporují, sami ale stávkovat nesmějí.

V rozlehlé budově vrchního soudu, který sídlí v Praze 4 poblíž pankrácké věznice, bylo dnes dopoledne o poznání klidněji než v jiných jednacích dnech. Mluvčí instituce už předem avizoval, že soud z velké části omezí provoz - uzavře fyzickou i elektronickou podatelnu a neumožní nahlížení do spisů.

Dvě trestní zasedání, která se konala, odročit nešlo, protože v nich bylo potřeba rozhodnout bezodkladně.

"Náš senát jednal z toho důvodu, že jde o věc složitou, zrušenou Nejvyšším soudem, obžalovaný je tam ve vazbě a ty vazební lhůty jsou poměrně krátké. Takže jsme požádali naši protokolující úřednici, zda bychom dneska skutečně výjimečně a ojediněle mohli jednat. Vyhověla tomu, za což jsme jako senát vděční. Rozhodně nemáme za to, že je nějaký stávkokaz," řekl předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Jan Kadlec.

"Nicméně bych rád zdůraznil, že požadavky personálu soudu považujeme za zcela oprávněné, a kdyby to nebyl takhle specifický případ, tak bychom zcela jistě odročili," doplnil Kadlec. Kauza se týká muže obžalovaného z pokusu o vraždu svědka.

Krajský soud v Praze, který sídlí na Smíchově a kde se do stávky zapojilo 43 procent administrativních pracovníků ze všech soudních úseků, neuzavřel návštěvníkům podatelnu ani informační centrum. Provoz ale omezil. Činnost osmi až deseti lidí podatelny například převzali dva pracovníci pokladny. Na dveřích podatelny visel nápis o konání stávky.

"Některá jednání musela být zrušena. Týká se to odvolacího trestního úseku, kde musí být protokolující úřednice," řekla mluvčí soudu Hana Černá. Soud je ale podle ní připraven projednat i nečekaná vazební jednání či případy domácího násilí. Mluvčí neočekává, že by stávka způsobila veřejnosti větší problémy. "Lidé jsou o stávce informovaní. Nevypadá to, že by se tvořily dlouhé fronty," uvedla.

Na Ústavním soudu nestávkují, ale požadavky podporují

Ke stávce se připojili zaměstnanci všech soudů s výjimkou Ústavního, procento stávkujících se soud od soudu liší. Podle odborů se zapojí 90 procent ze všech 9500 zaměstnanců. Odvolání jednání kvůli nepřítomnosti podpůrného personálu je podle předsedů soudů na rozhodnutí jednotlivých soudců.

Zaměstnanci Ústavního soudu se sice nezapojili do stávky v justici, podporují však pracovníky obecných soudů, kteří usilují o lepší ohodnocení své práce. Podporu vyjádřili v dopise adresovaném ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) a Odborovému svazu justice. Dopis podepsalo 43 zaměstnanců, uvedla mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

"Uvědomujeme si, že 'řadový' personál obecných soudů - justiční úředníci a úřednice, asistenti a asistentky a další administrativní pracovníci - je pro zajištění běžného chodu justice klíčový. Bez jeho práce efektivní soudní ochranu zajistit nelze," stojí v dopise.

Dlouhodobé podhodnocení práce justičních zaměstnanců obecných soudů vnímají pracovníci ÚS jako strukturální problém, který ohrožuje kvalitu české justice, a v důsledku i přístup jednotlivců ke spravedlnosti.

Představitelé justice poukazují na platové podhodnocení zaměstnanců svých soudů dlouhodobě. Skutečný průměrný plat zaměstnanců soudů byl loni 36 916 korun, průměrná mzda v Česku přitom dosáhla 43 341 korun. Podle odborářů je reálná situace taková, že justiční personál nemá peníze na obstarání životních potřeb. Kvůli situaci v resortu svolal ministr Blažek na 13. června k jednání zástupce všech právnických profesí.