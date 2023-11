V Argentině zadrželi Čecha, který se čtvrt století vyhýbal vězení

Na hranici mezi Argentinou, Brazílií a Paraguayí počátkem listopadu zadrželi českého občana, který se posledních 25 let vyhýbal nástupu do vězení. Hledaný Josef Šindelek byl v roce 1998 odsouzen za podvod ve firmě na 30 měsíců za mřížemi. Úřady žádají o jeho vydání do Česka. Napsal to ve čtvrtek server Novinky.cz.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka potvrdil, že muž byl zadržen na území Argentiny na základě mezinárodního pátrání vyhlášeného Interpolem. "Aktuálně je umístěn ve vazbě v rámci extradičního řízení," uvedl pro Novinky a Právo. Šindelek si ve firmě, kde pracoval, přeposlal 2,72 milionu korun na svůj účet. Jeho partnerka Novinkám a Právu řekla, že se tak chtěl dostat k procentům z provedených zakázek, které mu dlužil majitel firmy. Ten však věc oznámil na policii a Šindelek skončil jako obžalovaný u soudu. Nejprve mu Krajský soud v Brně uložil 5,5 roku vězení, trest mu snížil odvolací olomoucký vrchní soud. Šindelek pak opustil Česko, protože se podle své partnerky cítil nevinný a s trestem nesouhlasil. Související Za krádež rohlíků vězení. Zrušení trestů pro recidivisty ušetří miliardu, říká studie

