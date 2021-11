Už teď nestíháme. Vyjasněte, jak má fungovat testování žáků, vyzval Plaga Vojtěcha

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se obává toho, že ochrana škol před covidem-19 nebude v následujících měsících dostatečná. Není podle něj jasné, jak pro ně ministerstvo zdravotnictví zajistí PCR testování s výsledky z laboratoře, jehož využití v ohniscích nákazy avizovalo. Vyplývá to z jeho dopisu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO).

Plaga v dopisu poukázal na to, že hygienici už v současnosti nestíhají trasovat kontakty nakažených a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Vojtěcha požádal o odpověď do úterý.

Na pondělí 1. a 8. listopadu schválila vláda testování žáků antigenními testy s výsledkem na místě, a to v okresech s výskytem nákazy nad 300 případů na 100 000 obyvatel za sedm dní. Pro první termín určila osm okresů, na nadcházející pondělí a 15. listopadu jejich počet zvýšila na 31 ze 77 okresů v ČR.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martiny Koziar Vašákové ale antigenní testy často nezachytí bezpříznakově nakažené, což děti většinou jsou. Po 15. listopadu proto hygienici podle Svrčinové plánují testovat spíš jen žáky se symptomy či v ohniscích nákazy, a to především metodou PCR.

Podle Plagy ovšem není jisté, zda je v ČR pro PCR testování žáků dostatečná infrastruktura. Poukázal na to, že se epidemie rychle zhoršuje a mezi školáky je v mnoha okresech sedmidenní výskyt nákazy i přes 1000 na 100 000 obyvatel. "Obávám se proto, že ani v následujících kritických měsících nebudou kapacity PCR testování postačující a že školy a žáci nebudou dostatečně chráněni před nákazou covid-19," napsal Vojtěchovi.

Připomněl, že ministerstvo školství navrhovalo PCR testování žáků už v lednu. Ministerstvo zdravotnictví to ale dřív odmítalo s tím, že pro to chybí kapacity laboratoří. Vojtěch by proto podle Plagy měl osvětlit, jak se bude testování žáků metodou PCR organizovat v následující době.

Mobilní testovací týmy

Z dopisu také plyne, že ministr zdravotnictví informoval Plagu 6. září o záměru nasadit k testování ve školách mobilní odběrové týmy. Ministr školství ovšem nemá zprávu o tom, zda tyto týmy už fungují, kolik jich je, jaká je jejich průměrná denní kapacita a podle čeho se rozhoduje o jejich nasazení. Vzhledem k tomu, že by měly být hlavním nástrojem testování žáků škol, požádal Vojtěcha o zasílání pravidelných informací o rozsahu jejich využití.

"Za nepřijatelné považuji a důrazně odmítám to, aby byli žáci pouze odesíláni na odběry do stacionárních PCR odběrových míst, které nejsou regionálně dostatečně dostupné, zatěžují žáky a jejich rodiče časově náročným cestováním, omezují účast na prezenční výuce a rodičům nepřijatelně komplikují pracovní a další povinnosti," zdůraznil v dopise Plaga.

V některých městech podle něj už nyní čekají školáci na termín PCR testu i pět dní. "Je evidentní, že odběrová místa jsou přeplněná a nemohou sloužit pro efektivní testování žáků," uzavřel.